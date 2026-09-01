Während am Montag (31. August) Gewitter über das Rheinland zogen und der Deutsche Wetterdienst (DWD) sogar eine Warnung ausgab, beruhigte sich die Wetterlage gegen Abend wieder. Stabil wird es nach Auskunft des DWD vom Dienstagmorgen auch in den nächsten Tagen weitergehen – allerdings eben auch nicht mit strahlendem Sonnenschein.

Der meteorologische Dienst Kachelmannwetter verkündete für den Norden Deutschlands „schnödes Schauerwetter“ zum Septemberanfang. Der Bereich liege weiter unter dem Einfluss eines Tiefdruckgebietes, das wechselhaftes Wetter bringe. Ganz so trübe sind die Aussichten für das Rheinland aber nicht. Es ist wechselhaft, aber die Sonne zeigt sich immer wieder und die Temperaturen bleiben insgesamt mild bis sommerlich.

Am Dienstag können auch in Köln immer mal wieder Schauer durchziehen. In Nordrhein-Westfalen hing die Bewölkung laut Kachelmannwetter am Morgen auf der Westseite des Sauerlandes und des Bergischen Landes fest.

In Köln werden Temperaturen von bis zu 22 Grad erreicht, gelegentlicher Regen ist möglich. Nachts kühlt es auf 13 bis 15 Grad ab, es bleibt aber trocken. Der Mittwoch zeigt sich erneut wechselnd bewölkt, aber vermutlich ohne Regen. Es wird mit maximal 21 Grad leicht kühler als am Vortag.

Am Freitag kann es Gewitter in Köln geben

In der Nacht zu Donnerstag deutet sich eine schwache Warmfront an, die in der zweiten Nachthälfte etwas Regen mitbringen kann. Die Temperaturen liegen bei 17 Grad. Tagsüber sagt die DWD-Meteorologin dann einige Schauer voraus, der Wind frischt auf. Es wird bis zu 22 Grad warm.

Am Freitag ziehen Tiefausläufer Richtung Rheinland. Regen und auch Gewitter sind möglich. In Schauernähe kann der Wind stärker werden, eine Unwetterlage ist aber bislang nicht abzusehen. Es wird in Köln bis zu 23 Grad warm.

Insgesamt ist es also zum Ferienende in NRW wechselhaft, aber noch warm.

Hitze im Süden Deutschlands

Während es in einigen Teilen Deutschlands in den kommenden Tagen schon nahezu herbstlich wird, setzt sich im Süden Deutschlands wieder heißes Wetter durch. Südlich der Main-Linie steigen die Temperaturen bereits am Dienstag auf bis zu 26 Grad. Zum Ende der Woche wird das Temperaturgefälle innerhalb Deutschlands zunehmen. Am Freitag und Samstag könnte im Süden sogar die 30-Grad-Marke geknackt werden.

So warm wird es in Köln und dem Rheinland nicht, aber auch hier können die Temperaturen am Samstag in Richtung 25 Grad gehen, wie der DWD erklärt. Auch die Modelle für die nächsten zehn Tage gehen von ähnlichen Werten aus, der Herbst wird hier vorerst also noch nicht einziehen.