Auf die Menschen in Nordrhein-Westfalen kommt in den nächsten Tagen ungemütliches Wetter zu. Der Mittwoch bleibt anfangs noch weitestgehend trocken, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Am Nachmittag und Abend sind aber einzelne Gewitter und Schauer möglich, vor allem im Südwesten. Bei den Gewittern kann es vereinzelt starke bis stürmische Böen geben. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 23 und 27 Grad.

Unwetter und Starkregen in den kommenden Tagen

Auch der Donnerstag startet zunächst freundlich, doch im Laufe des Tages schlägt das Wetter um. Ab dem Nachmittag soll es Schauer sowie teils kräftige Gewitter mit Starkregen und Hagel geben. Es sind stürmische Böen möglich. Die Temperaturen erreichen maximal 26 bis 29 Grad. Auch in der Nacht können Gewitter und Regen aufkommen. Vereinzelt sind sogar Unwetter durch heftigen Starkregen möglich.

Auch am Freitag erwartet der Deutsche Wetterdienst (DWD) zeitweise Schauer und einzelne Gewitter mit Starkregen und Hagel. Am ganzen Tag kann stark böiger Wind aufkommen, bei Gewittern sind ebenfalls stürmische Böen möglich. Auch Unwetter schließen die Meteorologen nicht aus.

Der Samstag könnte wieder etwas ruhiger werden. Derzeit sagt der Deutsche Wetterdienst (DWD) zeitweise Regen mit Höchstwerten von bis zu 24 Grad voraus. Teils ist wieder stark böiger Wind vorausgesagt. (dpa/red)