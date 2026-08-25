Geht es nach der SPD-Fraktion im Leichlinger Stadtrat, sollen Wanderparkplätze, Waldzugänge und weitere von Fußgängerinnen und Fußgängern benutzte Bereiche in der Blütenstadt mit Schildern bestückt werden, die vor Waldbränden warnen. Einen entsprechenden Antrag hat die Fraktion jetzt eingereicht.

„Einheitliche und gut sichtbare Waldbrandbeschilderung“ wollen die Sozialdemokraten zum Beispiel am Wanderparkplatz Brachhausen. Zudem soll die Stadt prüfen, wo die Beschilderung bisher nicht ausreicht „und festgestellte Beschilderungslücken schließen“. Auch sollen schon stehende Schilder bezüglich Standort, Sichtbarkeit und Informationsgehalt überprüft werden.

Auf den Schildern, so die Vorstellung der SPD, könnten Verhaltensregeln, der Notruf 112, Hinweise zur Standortbestimmung, Informationen zu Rettungspunkten und ein QR-Code zur aktuellen Waldbrandgefahrenstufe des Deutschen Wetterdienstes stehen. Zudem wollen die Genossinnen und Genossen umfangreiche Informationen von der Verwaltung zum Stand in Sachen Waldbrandvorsorge. Zum Beispiel, inwieweit man für solche Situationen übt und wie man mit den Nachbarn und Hilfsorganisationen zusammenarbeitet. Welche Rolle Drohnen dabei spielen und wie es mit der Löschwasserversorgung aussieht, will die SPD ebenfalls wissen.

Waldbrände entstehen häufig durch Unachtsamkeit

Im Jahr 2024 sei der Brandschutzbedarfsplan der Stadt weitergeschrieben worden, so die SPD. „Der Brandschutzbedarfsplan beschreibt eine infolge des Klimawandels zunehmende Waldbrandgefahr“, heißt es weiter. Und rund 960 Hektar des Leichlinger Stadtgebiets (rund 26 Prozent laut der Fraktion) bestehen aus Wald.

Man habe schon einiges umgesetzt, zum Beispiel ein geländegängiges Löschfahrzeug angeschafft, dazu ein Quad mit Anhänger und 500-Liter-Wassertank, schreibt die SPD. „Diese Maßnahmen sind wichtig und ausdrücklich zu begrüßen. Gleichzeitig sollte die technische und personelle Vorbereitung durch geeignete Präventionsmaßnahmen ergänzt werden.“

Denn viele Waldbrände entstünden durch den Menschen, durch Unachtsamkeit. Die SPD schließt daraus: „Gut sichtbare Hinweise auf das Verbot offenen Feuers und Rauchens, auf die Gefahr heißer Fahrzeugteile über trockenem Gras sowie auf das richtige Verhalten im Brandfall können dazu beitragen, Brände bereits im Vorfeld zu verhindern.“

Am Wanderparkplatz Brachhausen gebe es Schilder, habe man bei einer Ortsbegehung festgestellt. Dabei sollten die Menschen bereits beim Abstellen ihres Fahrzeugs und bevor sie den Wald betreten „auf die Gefahren und die erforderlichen Verhaltensregeln aufmerksam gemacht werden“.

Zusammenfassend heißt es: „Ziel des Antrags ist eine möglichst einheitliche, gut sichtbare und bedarfsgerechte Waldbrandinformation im gesamten Stadtgebiet. Damit werden die im Brandschutzbedarfsplan bereits vorgesehenen und umgesetzten Maßnahmen zur Vegetationsbrandbekämpfung um einen präventiven Baustein ergänzt und ein weiterer Beitrag zum Schutz der Leichlinger Wälder geleistet.“