Am Mittwochabend kam es zu einem für den Löschzug Lindlar ungewöhnlichen Einsatz. Um 19.30 Uhr wurde er zur Evakuierung eines Sommerlagers des BDKJ (Bund der Deutschen Katholischen Jugend) auf einer Wiese in Kemmerich alarmiert. Grund war eine offizielle Unwetterwarnung.

Aufgrund der Vorhersage beschlossen die Verantwortlichen, das Lager mit 64 Kindern im Alter zwischen sieben und 14 Jahren vorsorglich evakuieren zu lassen. Bereits im Vorfeld des Zeltlagers sei für ein solches Szenario ein Konzept mit der Wehrführung erarbeitet worden. Es sieht die Evakuierung und den Transport der Kinder zu einem Sammelpunkt, in diesem Fall das Feuerwehrgerätehaus in Lindlar, vor.

Die Kinder wurden samt Gepäck wohlbehalten den Eltern übergeben. Copyright: Feuerwehr

Das Konzept sei erfolgreich umgesetzt worden und der ganze Ablauf sei geordnet und reibungslos erfolgt, schildert Feuerwehr-Pressesprecher Hans Peter Scheuer. Die Kinder samt Gepäck habe die Feuerwehr mit den Fahrzeugen zum Gerätehaus gebracht. Dort konnten sie wohlbehalten an die Eltern übergeben werden, die umgehend über die geplante Evakuierung informiert worden waren.

Nach gut zwei Stunden sei die Evakuierung abgeschlossen gewesen und der Einsatz wurde beendet. Die Feuerwehr spricht der Lagerleitung ein großes Lob aus, sie habe die Situation hervorragend organisiert und begleitet. Die gute Zusammenarbeit habe maßgeblich dazu beigetragen, dass die Räumung sicher und unkompliziert ablief.