Nach einer Phase der Abkühlung ist das Wetter im Rheinland seit dem Wochenbeginn wieder schön geworden. Am Mittwoch stiegen die Temperaturen über 25 Grad, die Sonne schien größtenteils. Am Donnerstag soll es noch wärmer werden, bis 30 Grad könnte das Thermometer klettern. Ab dem Abend kommt aber wohl ein deutlicher Umschwung: Der Deutsche Wetterdienst (DWD) sagt Gewitter voraus, auch Unwetter drohen. Auch am Freitag soll es so weitergehen.

Der DWD spricht von einer Warnlage. Der meteorologische Dienst Kachelmannwetter sagt sogar Superzellen voraus. Dass diese jedoch das Rheinland treffen, ist unwahrscheinlich. Betroffen sein könnte eher der Süden von Baden-Württemberg.

Bereits ab dem Donnerstagnachmittag verdichtet sich die Bewölkung, es können Schauer aufziehen, am Abend blitzt und donnert es dann wohl. Der Wind dreht von Südost auf Südwest, bei Gewittern sind auch Sturmböen möglich. Wie eine Meteorologin des DWD erklärt, wird der Schwerpunkt der Gewitter im Nordwesten von Nordrhein-Westfalen liegen. Allerdings sind auch Unwetter in Köln nicht ausgeschlossen.

In der Nacht zum Freitag ist es stark bewölkt, es ziehen Gewitterkomplexe durch. In Köln kann es kurz vor Mitternacht blitzen und donnern, bis in die Morgenstunden des Freitags gehen die Gewitter weiter. Dass eine Unwetterwarnung – diese kommt in der Regel kurzfristig – ausgesprochen wird, ist eher unwahrscheinlich, aber möglich. Dann drohen hier 15 bis 25 Liter Niederschlag pro Quadratmeter in kurzer Zeit, auch keinkörniger Hagel ist möglich. Der Wind kann in Böen auf 80 km/h auffrischen. Die Tiefsttemperaturen sinken auf Werte zwischen 19 und 16 Grad.

Temperaturen auch in Köln gehen runter

Die generelle Wetterlage hält am Freitag zunächst an. Der Tag startet zunächst wechselnd bis stark bewölkt, es kann immer wieder regnen. Am Abend beruhigt sich die Lage in Köln allmählich. Es kühlt im Vergleich zum Donnerstag ab, die Höchstwerte im Rheinland liegen bei 25 Grad. Am Samstag kann es zunächst noch regnen, dann wird es heiterer. Am Samstag und Sonntag klettern die Temperaturen auf maximal 26 Grad in Köln.

Auch in der nächsten Woche bleiben die Werte laut DWD-Trend in NRW durchgängig oberhalb von 20 Grad. Montag und Dienstag bleibt es verhältnismäßig kühl, bevor zum Ende der Woche wieder die 25 Grad überschritten werden.