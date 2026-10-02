Auf der Autobahn 66 in Hessen ist eine Radfahrerin von mehreren Autos erfasst und getötet worden. Der Unfall ereignete sich in der Nacht zu Freitag (2. Oktober) in der Nähe der Ausfahrt Wallau. Das Opfer ist 39 Jahre alt, wie es von der Polizei hieß.

Ersten Erkenntnissen zufolge war die Frau mit dem Rad auf der linken Spur der Autobahn zwischen Frankfurt und Wiesbaden unterwegs. Dort wurde sie kurz nach Mitternacht von einem Autofahrer erfasst, der mit seinem Wagen ebenfalls auf dem linken Fahrstreifen unterwegs war.

14 Fahrzeuge überrollten Frau auf Autobahn

Nach dem ersten Auto wurden die Frau und ihr Rad von mehreren nachkommenden Fahrzeugen erfasst, wie die Polizei mitteilte. Insgesamt stellte die Polizei 14 beteiligte Fahrzeuge fest.

Warum sich die Radfahrerin auf der Autobahn aufhielt, war zunächst unklar. Polizei und Staatsanwaltschaft ermittelten zum Hergang, hieß es. Die Polizei sucht Zeugen. Auch ein Gutachter wurde hinzugezogen. (dpa)