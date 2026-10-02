Nach Titelverlust 2019: Köln hat wieder eine Exzellenzuniversität

Sieben Jahre nach Verlust des begehrten Status als Exzellenzuni hat die Uni Köln für die kommende siebenjährige Förderperiode den Status wieder erlangt.

Den Status Exzellenzuni erreichten daneben auch die Universitäten Jena, Freiburg, Mainz und der Hochschulverbund der Uni Bochum und Dortmund. Das verkündete am Freitag Bundesforschungsministerin Dorothee Bär bei einer Pressekonferenz im Wissenschaftszentrum Bonn.

Für den Status „Exzellenzuni“ standen insgesamt elf Bewerber im Wettbewerb. Lediglich fünf Neuaufnahmen waren möglich. Es haben sich sieben Universitäten sowie vier Verbünde mit jeweils zwei oder mehreren Hochschulen beworben, wie zum Beispiel Gießen und Marburg.

Wettbewerb war deutlich härter als beim letzten Mal

In einem Interview mit dieser Redaktion erklärte Uni-Rektor Joybrato Mukherjee einmal, weshalb es dieses Mal ein deutlich härterer Wettbewerb war, den Status zu erlangen. „Bisher war es immer so, dass die Plätze von null auf neu vergeben wurden. Es gab keine Universitäten, die schon einen Platz sicher hatten. Die Universitäten, die 2019 ausgewählt wurden, sind aber nun auf eine Dauerförderung eingestellt, es sei denn, sie werden negativ evaluiert. Eine Universität Bonn oder eine RWTH Aachen müssen gar keinen neuen Antrag stellen. Für Neuanträge gibt es überhaupt nur bis zu vier Plätze (fünf Plätze, weil die Uni Konstanz negativ evaluiert wurde, Anm. d. Red.) in der gesamten Bundesrepublik.“

Der Titel „Exzellenzuniversität“ zählt zu den begehrtesten Auszeichnungen im deutschen Hochschulwettbewerb. Für einzelne Universitäten ist er mit sieben Jahren Förderung von jährlich 10 bis 15 Millionen Euro verbunden. Voraussetzung sind unter anderem mindestens zwei erfolgreiche Exzellenzcluster und eine positive Evaluation.

Das sind die fünf Exzellenzcluster der Uni Köln

An der Uni Köln werden seit 2026 fünf Forschungsprojekte als sogenannte Exzellenzcluster gefördert. Die Förderung dauert sieben Jahre: das Cluster „CECAD“ aus der Alternsforschung, „CEPLAS“ aus der Pflanzenwissenschaft, das neu hinzugekommene „DYNAVERSE“ aus der Astrophysik, „ECONtribute“ aus den Wirtschaftswissenschaften und „ML4Q“ aus der Quantenforschung.

Das Geld für die Exzellenzstrategie kommt gemeinsam von Bund und Ländern: Der Bund trägt 75 Prozent, das Land übernimmt die übrigen 25 Prozent. Mit der Exzellenzstrategie wollen Bund und Länder Spitzenforschung und damit den Wissenschaftsstandort Deutschland stärken und ihn international wettbewerbsfähiger machen.

Den Titel vergibt die Exzellenzkommission, die sich aus 39 internationalen Wissenschaftsexpertinnen und -experten sowie den zuständigen Wissenschaftsministern des Bundes und der 16 Länder zusammensetzt.

Kritik am Exzellenzstatus kam am Freitag vom Asta (Allgemeinen Studierendenausschuss) der Uni Köln. Auf ihrer Instagramseite heißt es: „Für die Studierenden bringt die Exzellenz kaum Vorteile. Sie bezieht sich allein auf die Forschung, eine aktive Verbesserung der Lehre bringt sie allerdings nicht.“ Marode Gebäude, Sparzwang wegen Kürzungen: Das könne der Status nicht lindern.