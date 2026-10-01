Der Jurist Joachim Hennrichs ist neuer Prorektor für Nachhaltigkeit an der Universität zu Köln. Wie die Universität mitteilte, wurde er am Mittwoch, 30. September, von der Hochschulwahlversammlung in sein neues Amt gewählt. Er übernimmt es zum 1. Oktober 2026. Sein Vorgänger Kirk Junker geht in den Ruhestand.

Joachim Hennrichs wechselte 2003 an die Universität zu Köln und ist seitdem Professor und Inhaber des Lehrstuhls für Bürgerliches Recht, Bilanz- und Steuerrecht. Er beschäftigt sich in Forschung und Lehre unter anderem mit Nachhaltigkeitsberichterstattung, Unternehmensverantwortung und der Umsetzung von Klimaschutzzielen im nationalen und europäischen Recht. Zudem ist er Initiator und geschäftsführender Direktor des Instituts für Nachhaltigkeit, Unternehmensrecht und Reporting und organisiert ein Schwerpunktstudium zum Nachhaltigkeitsrecht.

Nachhaltigkeit an der Universität zu Köln soll ausgebaut werden

Als Prorektor für Nachhaltigkeit möchte Joachim Hennrichs die Nachhaltigkeitsstrategie noch stärker weiterentwickeln und die Zusammenarbeit innerhalb der Universität intensivieren: „Unsere Universität kann auf vielfältige Expertise und großes Engagement für Nachhaltigkeit bauen. Ich möchte diese Stärken zusammenbringen und Nachhaltigkeit dort weiter verankern, wo wir als Volluniversität besonders viel bewirken können: in der Forschung, in der Bildung der nächsten Generation, im Austausch mit Politik, Wirtschaft und Gesellschaft sowie im eigenen Handeln der Universität.“ Joybrato Mukherjee, Rektor der Universität, gratuliert Hennrichs: „Es ist ein großer Gewinn für die Universität, dass er dieses Ressort im Rektorat übernimmt.“

Unter anderem möchte Joachim Hennrichs den Sustainability Research Hub fortentwickeln, interdisziplinäre Forschungsaktivitäten etwa zu Klimaökonomie, nachhaltigen Städten und Nachhaltigkeitsregulierung anstoßen, neue Lehrangebote erproben und den Dialog mit der Praxis intensivieren. Auch der Campus soll grüner werden. (red)