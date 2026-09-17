Die Folgen des Klimawandels sind vermutlich auch im September direkt zu spüren: Obwohl meteorologisch und bald auch kalendarisch der Herbst beginnt, wird in puncto Hitzesommer noch einmal nachgelegt. Neue Wettermodelle deuten nämlich auf ungewöhnlich hohe Temperaturen von über 30 Grad Ende September in Deutschland hin.

Aktuellen Berechnungen verschiedener Wettermodelle zufolge werden vor dem 26. September in Teilen Deutschlands Höchstwerte um die 31 Grad Celsius erwartet. Der Meteorologe Jörg Kachelmann hat auf die entsprechenden Modellkarten hingewiesen und dabei eine klare Einordnung vorgenommen.

Wetter in Deutschland: Hitzesommer legt noch einmal nach

Die Vorhersagen stammen unter anderem aus dem europäischen Modell ECMWF und sind auf Portalen wie „Kachelmannwetter“ einsehbar. Sie zeigen für den genannten Tag in Deutschland Maximaltemperaturen, die für Ende September ungewöhnlich hoch erscheinen.

Solche Werte wären eher für den Hochsommer typisch und weichen deutlich von den langjährigen Mittelwerten ab. Kachelmann schrieb dazu: „Die neuen Modelle mit 31 Grad in der Vorhersage für den 26. September. Es geht alles so schnell. So viel schneller.“ Er betonte zugleich, dass diese Entwicklung nichts mit dem Klimaphänomen El Niño zu tun habe.

Jörg Kachelmann schlägt Alarm

Die Aussage des erfahrenen Meteorologen reiht sich in die Diskussion um die Folgen des Klimawandels ein. Beobachtungen der vergangenen Jahre zeigen, dass Extremwerte und ungewöhnliche Wärmeperioden immer häufiger und intensiver auftreten. Während der Sommer 2026 bereits jetzt als einer der wärmsten seit Beginn der systematischen Aufzeichnungen gilt, deuten die Prognosen für den September nun auch auf anhaltend hohe Temperaturen hin.

Fachleute weisen jedoch darauf hin, dass einzelne Modellläufe noch mit Unsicherheiten behaftet sind. Vorhersagen, die mehr als eine Woche im Voraus getroffen werden, können sich verändern. Dennoch deuten die aktuellen Berechnungen darauf hin, dass heiße Luftmassen mit Temperaturen von über 30 Grad erneut Deutschland erreichen könnten. (mbr)