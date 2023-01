Höchster Berg Afrikas Großfeuer auf Kilimandscharo ausgebrochen

Rauchschwaden am Kilimandscharo

Daressalam – Das Großfeuer auf dem Kilimandscharo ist nach Angaben der Regierung von Tansania unter Kontrolle. Die Lage sei „generell unter Kontrolle und werde mit der Zeit noch komplett bewältigt“, sagte die Ministerin für natürliche Ressourcen und Tourismus, Pindi Chana, am Sonntagabend.



Tote oder Verletzte gab es nach Angaben der Behörden des ostafrikanischen Landes bei dem Brand an dem beliebten Touristenziel nicht. Regionalpräfekt Nurdin Babu hatte bereits zuvor am Sonntag gesagt, dass „alles unter Kontrolle“ sei, „auch wenn das Feuer anhält“.



Kilimandscharo ist beliebtes Touristenziel

Der Kilimandscharo ist mit seinen 5895 Metern der höchste Berg Afrikas und ein populäres Ziel für Wanderer und Bergsteiger. Der Brand war auf etwa 4000 Metern Höhe nahe des Karanga-Camps am Südhang ausgebrochen, das auf einer beliebten Route liegt. Touristen seien von dem Feuer jedoch nicht bedroht, hatten die Behörden versichert.



Feuer am Kilimandscharo Copyright: dpa

Bilder in Onlinenetzwerken hatten am Samstag riesige Flammen gezeigt, die sich durch die Vegetation fraßen und grauen Rauch ausstießen. Rund 500 Feuerwehrleute, Polizisten, aber auch etwa Anwohner, Studierende und andere Behördenmitarbeiter kämpften gegen die Flammen. Die Ursache des Brands blieb weiter unbekannt.



Ministeriumsmitarbeiter Eliamani Sedoyeka hatte allerdings schon am Samstag gesagt, ein Kletterer oder ein Honigjäger könnte das Feuer leichtsinnig entzündet haben. Ein Beamter der tansanischen Nationalparkbehörde sagte, er sei sich sicher, dass der Brand durch menschliche Aktivität verursacht worden sei: durch illegale Wilderei oder die Honiggewinnung der örtlichen Bevölkerung.



Bereits vor zwei Jahren hatte ein großes Feuer am Kilimandscharo gewütet. Damals wurden innerhalb einer Woche 95 Quadratkilometer Fläche vernichtet.



Gletscher am Kilimandscharo schrumpft

Der Klimawandel führt dazu, dass an dem auch als „Dach Afrikas“ titulierten Berg eine zunehmende Trockenheit in der Vegetation herrscht. Die von Gletschern bedeckte Fläche am Kilimandscharo ist innerhalb eines Jahrhunderts um 85 Prozent geschrumpft - von 11,4 Quadratkilometern im Jahr 1912 auf 1,76 Quadratkilometer im Jahr 2011. (afp)