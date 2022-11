Hollywood-Star Bruce Willis verweigert angeblich Maske in Apotheke

Bei Hollywood-Star Bruce Willis soll es sich um einen Masken-Verweigerer handeln. Das berichtet zumindest die „New York Post“ auf ihrem Portal „Page Six“. Zeugen sagten demnach, der „Stirb langsam“-Schauspieler sei gebeten worden, eine Filiale der Apotheken- und Drogeriekette Rite Aid in Los Angeles zu verlassen, da er keine Mund-Nasen-Bedeckung tragen wollte.



Dabei wäre es laut den Berichten für den 65-Jährigen ein Leichtes gewesen, das Halstuch, das er bei seinem Apothekenbesuch trug, einfach hochzuziehen. Andere Anwesende taten ihren Unmut gegen das Verhalten des Actionstars kund, der daraufhin das Geschäft unverrichteter Dinge verließ. Ein Foto soll der Beleg für den Vorfall in der Apotheke sein.

Dabei ist laut Corona-Karte der Johns-Hopkins-Universität Los Angeles ein Hotspot im Corona-Infektionsgeschehen der USA. Über 12.000 Tote hat die Stadt an der Westküste bislang zu beklagen. Auf dem kalifornischen Gesundheitssystem lastet ein enormer Druck. Wie „Page Six“ weiter berichtet, habe Willis die Corona-Zeit bislang zusammen mit seiner Ex-Frau Demi Moore und ihren erwachsenen Kindern Scout, Rumer und Tallulah im Haus der Familie im Bundesstaat Idaho verbracht.

Bei Twitter wurde die Nachricht von Willis' angeblicher Maskenverweigerung aufgeregt aufgenommen. Wortspiele mit seinem berühmtesten Filmtitel lagen nahe:

Manche User zeigten sich auch enttäuscht vom Verhalten ihres bisherigen Idols:

Inzwischen hat sich Willis zu dem Vorfall geäußert. Dem Portal „People“ sagte er, es habe sich um einen „Beurteilungsfehler“ gehandelt. Willis ergänzte: „Be safe out there everyone and let's continue to mask up“.(cme)