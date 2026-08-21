Bundespolizisten haben am Donnerstag (20. August) am Hauptbahnhof Herne-Wanne-Eickel einen 18-jährigen Mann kontrolliert, der in einer Bundeswehruniform unterwegs war. Als die Beamten ihn ansprachen, versuchte der junge Mann zunächst, plötzlich zu flüchten. Die Polizisten konnten ihn aber stellen.

Bei der anschließenden Kontrolle stellte sich heraus, dass der 18-Jährige nicht bei der Bundeswehr dient. In seinem Besitz fanden die Polizisten eine Kaltgaswaffe samt Munition und CO₂-Kapseln, eine Schreckschusswaffe sowie ein Messer.

Die Waffen und die Hoheitsabzeichen der Uniform wurden beschlagnahmt, der Mann erhielt einen Platzverweis für den Bahnhofsbereich. Die Bundespolizei hat unter anderem wegen Verstößen gegen das Waffengesetz sowie wegen des Missbrauchs von Uniformen und Abzeichen Ermittlungen aufgenommen.

Die Bundespolizei bestätigte den Vorgang. Weitere Einzelheiten zu den persönlichen Umständen des Beschuldigten oder möglichen Hintergründen wurden zunächst nicht mitgeteilt. (red)