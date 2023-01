In Frankreich Mann betäubte regelmäßig Ehefrau und ließ sie vergewaltigen

Marseille – Eine besonders scheußliche Vergewaltigungsaffäre ist in Frankreich aufgeflogen: In einem Zeitraum von zehn Jahren hat ein Mann seine Frau regelmäßig mit Drogen betäubt und sie von anderen Männern vergewaltigen lassen. Der 68-Jährige und 32 weitere Männer befänden sich in Untersuchungshaft, teilten die Ermittler am Mittwoch in Avignon mit. „So einen Fall hat es noch nie gegeben“, sagte der Polizeikommissar Jérémie Bosse Platière.



Der Mann sei vor einem Jahr in die Fänge der Justiz geraten, weil ein Wachmann in einem Geschäft ihn dabei erwischt hatte, wie er unter den Röcken von Kundinnen filmte. Die Polizei entdeckte auf dem Computer des Rentners dann zahlreiche Filmaufnahmen, die zeigten, wie seine bewusstlose Frau von anderen Männern vergewaltigt wurde. „Der Mann hat seine Frau nackt auf das Bett gelegt und den Raum stark geheizt, damit sie nicht aufwacht“, sagte Bosse Platière.



Bislang 45 mutmaßliche Vergewaltiger identifiziert

Die Polizei fand außerdem Nachrichten in Swinger-Foren im Internet, wo er anderen Männern Sex mit seiner bewusstlosen Frau anbot. Da er diese Szenen jeweils filmte, konnte die Polizei bislang etwa 45 mutmaßliche Vergewaltiger identifizieren. „Keiner der Beteiligten kann sagen, er habe nicht gewusst, was da passiere“, sagte der Kommissar.



Die beteiligten Männer seien zwischen 24 und 71 Jahre alt und stammten aus unterschiedlichen sozialen Milieus. Es seien sowohl Singles als auch Familienväter dabei gewesen. Die Frau, die in den 60ern ist, erfuhr nach Angaben der Polizei erst bei den Ermittlungen, was ihr passiert war. Sie sei völlig schockiert gewesen. (afp)