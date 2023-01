In Westminster Abbey Krönung von Charles III. am 6. Mai

London – Die Krönungszeremonie für den britischen König Charles III. findet am 6. Mai kommenden Jahres in der Londoner Westminster Abbey statt. Bei der Zeremonie werde der König durch den Erzbischof von Canterbury „gesalbt, gesegnet und geweiht“, gab der Buckingham-Palast am Dienstagabend bekannt. Auch Charles' Frau, Königsgemahlin Camilla, werde gekrönt.

Die Krönungszeremonie werde „die Rolle des Monarchen in der heutigen Zeit widerspiegeln“ und gleichzeitig zukunftsgerichtet wie auch „in der langen Tradition der Monarchie“ mit all ihrem Prunk verankert sein, erklärte der Palast. Der 73-jährige Charles hatte mit dem Tod seiner Mutter, Königin Elizabeth II., am 8. September den Thron bestiegen. Es ist nicht unüblich, dass zwischen der Thronbesteigung und der Krönung mehrere Monate vergehen. Gründe sind die Trauerzeit und die notwendigen Vorbereitungen für die aufwändige Zeremonie. (AFP)