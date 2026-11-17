Eine 39-Jährige hat nach Angaben der Bundespolizei am Montagabend (16. November 2026) in einem Intercity auf der Strecke von Köln nach Heidelberg einen Zugbegleiter angegriffen. Nach ersten Erkenntnissen war die Frau ohne gültiges Ticket im IC 2046 unterwegs.

Am Mannheimer Hauptbahnhof schloss sie sich laut den Ermittlungen in der Zugtoilette ein, um einer Fahrkartenkontrolle zu entgehen.

Zugbegleiter wehrt sich mit Schlägen gegen Angriff

Erst nach der Abfahrt traf der 50-jährige Zugbegleiter die Tatverdächtige im Zug an und kontrollierte ihren Fahrschein. Dabei soll die Tatverdächtige ihn unvermittelt mit Schlägen gegen Kopf und Körper attackiert und seine Kleidung zerrissen haben. Der Zugbegleiter wehrte sich demnach ebenfalls mit Schlägen gegen die Attacke.

Die Bundespolizeiinspektion Karlsruhe ermittelt nun gegen die 39-Jährige unter anderem wegen des Verdachts des Erschleichens von Leistungen, der Körperverletzung und der Sachbeschädigung. Auch gegen den Zugbegleiter wird wegen des Verdachts der Körperverletzung ermittelt. (das)