Die Bahn sperrt am Freitagabend (9. Oktober, 21 Uhr) zwei stark befahrene Strecken bei Duisburg für den Fern- und Regionalverkehr. Drei Wochen lang fahren dann keine Züge zwischen Duisburg und Essen sowie zwischen Duisburg und Oberhausen.

Neben dem Regionalverkehr, bei dem es wegen Bauarbeiten schon seit gut einem Monat zu Einschränkungen kommt, ist dann auch der Fernverkehr zwischen Rheinland und Ruhrgebiet unterbrochen. Reisende müssten sich auf Umleitungen und Ausfälle einstellen oder auf Ersatzbusse umsteigen, teilte die Bahn mit. Die Auswirkungen reichen bis nach Düsseldorf und Köln.

Der Hauptgrund für die Bahn-Sperrung ist eine Baustelle im Straßenverkehr: Die Autobahn-Gesellschaft modernisiert das Kreuz Kaiserberg, das in Duisburg über acht Bahngleise hinwegführt. Dafür muss die Bahnstrecke bis zum 30. Oktober komplett gesperrt werden. Außerdem soll die Bahnstrecke für den Rhein-Ruhr-Express (RRX) ausgebaut werden.

Fernzüge werden über Wuppertal umgeleitet

Züge von Köln und Düsseldorf nach Hannover und Berlin werden deshalb über Wuppertal um das Ruhrgebiet herumgeleitet. Einige Fernverbindungen fallen auch ganz aus. In Duisburg und Oberhausen halten laut Bahn während der Bauphase bis auf wenige Ausnahmen überhaupt keine Fernzüge.

Bauarbeiten: Im Herbst sind zahlreiche Linien im Ruhrgebiet gesperrt (Archivbild) Copyright: Oliver Berg/dpa

Wer aus dem Ruhrgebiet nach Frankfurt oder Süddeutschland will, muss ebenfalls improvisieren und zunächst auf Regionalzüge oder Ersatzbusse umsteigen.

Pendler müssen auf Ersatzbusse ausweichen

Im Regionalverkehr betrifft die Sperrung die Linien RE 1, 2, 3, 5, 6, 11, 19, 42 und 44 sowie mehrere Regionalbahnen und die S-Bahn-Linie 1. Pendler zwischen Duisburg, Mülheim und Essen müssen deshalb auf Ersatzbusse umsteigen.

Wer von Düsseldorf nach Essen möchte, dem empfiehlt die Bahn die S-Bahn-Linie 6, die über eine andere Route fährt. Weil die Sperrung auch Auswirkungen auf Züge zwischen Düsseldorf und Duisburg hat, sollten Reisende auch dort vor der Fahrt ihre Verbindung in der Online-Auskunft überprüfen. (dpa/red)