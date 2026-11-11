Haltepunkt Overath-Vilkerath verzögert sich

Die Fertigstellung des neuen RB25-Haltepunkts Overath-Vilkerath zwischen Engelskirchen und Overath verzögert sich. Wie die Deutsche Bahn (DB) mitteilt, sollte der Halt eigentlich zum Fahrplanwechsel im Dezember in Betrieb gehen. Nun rechnet die DB damit, dass die ersten Züge voraussichtlich im Frühjahr 2027 dort halten.

Ursache sind Arbeiten, die sich vor Ort als deutlich komplexer erwiesen haben als ursprünglich erwartet, sowie Bauteile, die nicht pünktlich geliefert werden konnten. Seit dem Sommer laufen die Bauarbeiten an dem Haltepunkt, der künftig eine wichtige Verbindung zwischen den beiden Gemeinden schaffen soll.

Rampe noch offen, 3,7 Millionen Euro Investition

Die Arbeiten am Bahnsteig sind bereits weit fortgeschritten. Offen ist noch die Rampe, über die Reisende künftig barrierefrei und komfortabel auf den Bahnsteig gelangen. Die DB investiert dafür rund 3,7 Millionen Euro, gefördert vom Land NRW und dem Aufgabenträger go.Rheinland. Die restlichen Rampenarbeiten können ohne Einschränkungen für den laufenden Zugverkehr abgeschlossen werden.

Ründeroth: Überweg fertig, Rampen im Bau

Bahnhof Ründeroth: Weiter fortgeschritten ist der Umbau des Bahnhofs Ründeroth. Dort ist der barrierefreie Reisendenüberweg bereits fertiggestellt. Derzeit entstehen die Rampen vom Überweg zum Mittelbahnsteig sowie die Anbindung an die städtische Park&Ride-Anlage. Diese Arbeiten haben bereits begonnen und sollen voraussichtlich bis zum Sommer 2027 abgeschlossen sein.

Rösrath: Neuer Bahnsteig 2 geht pünktlich in Betrieb

Bahnhof Rösrath: Für den Bahnhof Rösrath, der im Rahmen der Modernisierungsoffensive MOF 3 für rund zehn Millionen Euro grundlegend modernisiert wird, gibt es trotz großer Anstrengungen eine gute Nachricht: Der neue Bahnsteig 2 geht pünktlich zum Fahrplanwechsel am 13. Dezember in Betrieb. Damit stehen beide Bahnsteige wieder zur Verfügung.

Unterführung und Bahnsteigdach: Termine in Rösrath

Die Personenunterführung wird Anfang Januar geöffnet. Bis dahin ist Bahnsteig 2 nur über den Bahnübergang erreichbar, was einen Umweg von rund 500 Metern bedeutet. Das neue Bahnsteigdach an Gleis 2 soll Mitte kommenden Jahres fertig sein. Die Modernisierung der Personenunterführung erfolgt nach aktuellem Stand 2027 im laufenden Betrieb. Die finale Fertigstellung der Unterführung sowie die Modernisierung des Bahnsteigs an Gleis 1 planen die Fachleute derzeit neu. Die DB will den Zeitraum rechtzeitig bekanntgeben.

19 Millionen Euro für Stationen entlang der RB 25

Insgesamt investiert die DB gemeinsam mit dem Bund und go.Rheinland rund 19 Millionen Euro in den Neu- und Umbau von Stationen an der Strecke der RB 25 zwischen Rösrath und Ründeroth. Der aktuelle Bauplan sieht vor, dass die Arbeiten weitgehend ohne Einschränkungen für den Zugbetrieb ablaufen können. An einigen Stationen mussten die Fachleute die Planungen jedoch anpassen, was zu längeren Bauzeiten führt.

Bereits modernisierte Bahnhöfe

Abgeschlossen sind bereits die Modernisierungen in Honrath, Overath, Engelskirchen und Marienheide, wo Reisende seit Ende 2025 von Barrierefreiheit, besserer Reisendeninformation und modernen Sitzmöglichkeiten profitieren. Auch in Hoffnungsthal sind Personenunterführung, Treppenaufgänge und Bahnsteig bereits vollständig modernisiert. Bis voraussichtlich Mitte 2027 soll der Großteil des Bauprogramms geschafft sein. (ar)