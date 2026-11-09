Bahn bestätigt: Noch kein Unternehmen für die Oberleitung

Wie bereits in der vergangenen Woche berichtet, gibt es Probleme bei der Vergabe der noch ausstehenden Arbeiten zur Elektrifizierung der Eifelstrecke. Die Bahn-Tochter DB Infrago hat nun einen Bericht dieser Zeitung bestätigt: „Bisher hat sich noch kein Unternehmen für den Einbau der Oberleitung gefunden“, teilte das Unternehmen jetzt mit. Die DB hatte die Leistungen mehrfach und in veränderter Form ausgeschrieben. „Unabhängig davon starten andere Bauteams im März kommenden Jahres mit den notwendigen Anpassungen von zehn Tunneln und 56 Brücken“, heißt es in der Stellungnahme der Bahn weiter.

Sperrpausen sollen bestmöglich genutzt werden

Um die bereits geplanten Sperrpausen in den Jahren 2027 und 2028 dennoch bestmöglich für den Baufortschritt zu nutzen, wolle die DB Infrago in einem ersten Schritt auch alle bereits möglichen Arbeiten für die Elektrifizierung durchführen. „Der Einbau des durchgängigen Fahrdrahts und der notwendigen Kettenwerke muss eventuell zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen“, so das Unternehmen.

Hohe Priorität trotz angespannter Marktlage

Trotz der angespannten Marktlage habe die Elektrifizierung der Eifelstrecke für die DB, die Länder NRW und Rheinland-Pfalz sowie die Aufgabenträger Go.Rheinland und SPNV-Nord weiterhin eine sehr hohe Priorität. Die DB Infrago arbeite intensiv daran, zusätzliche Kapazitäten für den Oberleitungsbau zu gewinnen. „Dazu gehören auch Bemühungen, weitere Unternehmen aus dem In- und Ausland für die noch ausstehenden Arbeiten zu gewinnen.“ Ebenso werde die DB Infrago bei Risiken, die sich im Zuge der weiteren Planung etwa im Zusammenhang mit der Aufweitung einzelner Tunnel für die Elektrifizierung ergeben, gegensteuern, um die Inbetriebnahme der Strecke bis Ende 2028 sicherzustellen, teilte die Bahn mit.

Schwierige Marktsituation seit Baubeginn bekannt

Die Arbeiten für die Elektrifizierung hatten 2024 begonnen. Bereits im vergangenen Jahr hatte die DB auf die schwierige Marktsituation aufmerksam gemacht. Daher hatten die Fachleute die Ausschreibungsunterlagen noch einmal angepasst. „Dennoch konnten nicht für alle Abschnitte Bauunternehmen für die Oberleitungen gefunden werden“, berichtet die DB.

Steht noch aus: Arbeit an Brücken. Copyright: Thorsten Wirtz

Zugverkehr 2027

Im Jahr 2027 sollen die Züge laut Planung der DB von Mitte März bis Ende November zunächst im südlichen Abschnitt zwischen Gerolstein und Trier tagsüber nach Plan verkehren. „Ab den späten Abendstunden stehen für die Reisenden Busse als Ersatz bereit. Im nördlichen Teil der Strecke arbeiten die Bauteams. Zwischen Gerolstein und Euskirchen ist die Strecke im vorgenannten Zeitraum gesperrt. Von Euskirchen bis Hürth-Kalscheuren fahren im Zeitraum Anfang März bis Anfang August ebenfalls keine Züge. Auf verschiedenen Streckenabschnitten kommt es zudem zu kürzeren Einschränkungen“, so die Bahn.

Zugverkehr 2028

Anfang Januar 2028 wechseln die Arbeiten laut DB in den südlichen Abschnitt von Gerolstein nach Trier. „Bis zum Jahresende 2028 passen die Fachleute dort Brücken und Tunnel für die Oberleitungen an. Die Züge fahren nach aktueller Planung von Anfang Februar bis Mitte April 2028 nur zwischen Gerolstein und Mechernich, danach bis Ende Juli 2028 von Gerolstein bis Euskirchen.

Anschließend können die Reisenden bis Mitte September wieder den gesamten nördlichen Abschnitt von Gerolstein nach Köln mit dem Zug befahren.“ Danach komme es auf dem nördlichen Abschnitt wieder zu Einschränkungen. Ab Ende 2028 soll wieder ein durchgehender Zugverkehr möglich sein.

Offene Frage: Welche Züge fahren ab Ende 2028?

Weiterhin offen bleibt damit aber die Frage, welche Züge ab Ende 2028 auf der Eifelstrecke eingesetzt werden sollen: Um die Strecke mit elektrischen Fahrzeugen zu nutzen, müssten sowohl alle Arbeiten abgeschlossen als auch entsprechende Züge vorhanden sein.

Der Zweckverband Go.Rheinland hatte zuletzt darauf verwiesen, dass der Betrieb der Vareo-Dieseltriebwagen noch bis ins Jahr 2033 vertraglich gesichert sei. (thw)