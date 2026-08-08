Über dem Westufer des Gardasees steht eine mächtige Rauchwolke, dahinter lodern Flammen im Wald: Am Freitagabend (7. August) ist bei Tignale in der Provinz Brescia ein großer Waldbrand ausgebrochen. Auch am Samstagvormittag war das Feuer noch nicht unter Kontrolle.

Die Feuerwehr löscht einen großen Waldbrand auf dem Gebiet der Gemeinde am Westufer des Gardasees. Copyright: --/Vigili del Fuoco/dpa

Rund 200 Menschen mussten nach italienischen Medienberichten aus dem betroffenen Gebiet gebracht werden. Ferienhäuser und Hotels wurden geräumt. Die Flammen breiteten sich in einem Gebiet oberhalb des Gardasees aus. Rauch und Feuer waren kilometerweit zu sehen.

200 Menschen evakuiert – Brandursache noch unklar

Seit Freitagabend sind Feuerwehr, Zivilschutz, Forstpolizei und freiwillige Helfer im Einsatz, am Samstag kamen Löschflugzeuge und Hubschrauber hinzu. Der Wind und die Trockenheit begünstigen die Ausbreitung des Feuers.

Die Brandursache war zunächst unklar. Auch das genaue Ausmaß der verbrannten Fläche stand zunächst nicht fest. Noch während am Gardasee gegen das Feuer gekämpft wird, sorgt ein anderes Naturereignis in Italien für Unruhe.

Ätna spuckt Lava und Asche – Flüge abgesagt

Auf Sizilien ist der Ätna erneut aktiv. Aus dem Krater Voragine schoss am Freitag eine Lavafontäne, gleichzeitig zog eine Aschewolke in Richtung Südosten. Auch am Samstag stieß der Vulkan Rauch und Asche aus.

Für den Flugverkehr hatte der Ausbruch unmittelbare Folgen. Die Vulkanasche und die Windverhältnisse führten zu Einschränkungen am Flughafen Catania. Ankünfte wurden gestoppt, mehrere Flüge mussten umgeleitet werden.

Der Ätna an der Ostküste Siziliens gilt als höchster und zugleich aktivster Vulkan Europas. Der rund 3300 Meter hohe Berg nahe Catania zeigt immer wieder kleinere Ausbrüche und schleudert dabei Lava und Asche in die Höhe.