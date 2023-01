Madrid – In der HBO-Dokumentation „Salvar al Rey“ (dt. „Den König retten“) sind bisher unbekannte Details zur größten Tragödie der spanischen Monarchie, in der Ex-König Juan Carlos verwickelt war, ans Licht gekommen. Dabei geht es um den mysteriösen Tod seines Bruders Alfonso de Borbón, der im Alter von 14 Jahren am 29. März 1956 an einer Schussverletzung im Kopf starb.

Gleich zwei Personen aus dem näheren Umfeld der Königsfamilie stellen in der neuen TV-Doku brisante Behauptungen auf. Dazu zählt Bernando Arnoso. „Ich war dabei, als es passierte, aber in einem anderen Zimmer. Wir rannten alle los, als wir den Schuss hörten“, sagte der enge Jugendfreund des späteren Königs – und ergänzte: „Der Vater des Jungen, Don Juan, verlangte von Juan Carlos zu schwören, dass er es nicht mit Absicht getan hatte. Das war nicht leicht für einen 18-jährigen Jungen.“

Juan Carlos soll seinen Bruder versehentlich erschossen haben

Einige Jahrzehnte machte besonders die Version die Runde, dass Juan Carlos, der zu dem damaligen Zeitpunkt die Militärakademie in Saragossa besuchte und somit täglich Kontakt mit Schusswaffen hatte, die Waffe reinigen wollte und sich dabei der tödliche Schuss löste. Josefina Caraolo, eine angestellte Schneiderin, widerspricht in der HBO-Doku dieser Version. Sie behauptete, dass Juan Carlos die Pistole auf seinen Bruder gerichtet habe und dann abdrückte, ohne zu wissen, dass die Waffe geladen gewesen sei.

Nach der Tragödie kam es seltsamerweise weder zu einer Untersuchung der Polizei noch zu einer der Staatsanwaltschaft. Eine Autopsie der Leiche von Alfonso de Borbón wurde ebenfalls nicht durchgeführt. Angeblich alles auf Anordnung von König Don Juan, der offensichtlich die Öffentlichkeit nicht in alles einweihen wollte.



Juan Carlos schweigt zum tragischen Zwischenfall mit seinem Bruder

Dass Juan Carlos, der seit Jahren in Dubai im Exil lebt, für den Tod seines Bruders überhaupt mitverantwortlich war, wurde erst bei seiner Krönung 1975 öffentlich bestätigt. Offiziell hieß es gleich nach dem tödlichen Unfall, Alfonso habe den Schuss selbst verursacht.



Der 84-jährige Monarch schweigt bis heute zu dem tragischen Vorfall. „Ich habe ihn sehr geliebt. Er war sehr freundlich und aufgeweckt. Er hat auch sehr gut Golf gespielt. Ich vermisse ihn immer noch sehr“, erwähnte Juan Carlos seinen verstorbenen Bruder 2019 in einem Interview.



Wegen Justizermittlungen, Korruptionsvorwürfen und anderen Affären tauchte Juan Carlos im August 2020 heimlich in den Vereinigten Arabischen Emiraten unter. Seitdem hört man kaum etwas mehr vom spanischen Ex-König. (mbr)