Ein italienischer Koch ist in Australien gekündigt worden, weil er sich geweigert hat, Ananas als Pizzabelag zu verwenden. Der Koch begründete seine Verweigerung damit, dass es für ihn als Italiener eine „Beleidigung seiner Kultur“ sei, berichtet die britische BBC.

Davide Tamburella wurde demnach im Mai von dem inzwischen geschlossenen Restaurant La Costa in Brisbane gekündigt, etwa zwei Wochen nach einem Gespräch mit der Geschäftsleitung. Dort waren offenbar bereits mehrere Beschwerden über sein Verhalten zur Sprache gekommen.

Koch verweigert Pizza Hawaii aus kulturellen Gründen

Unter anderem hatte der Koch sich geweigert, für eine Feier Schinken-Ananas-Pizza, auch als Pizza Hawaii bekannt, zuzubereiten. Anweisungen der Geschäftsführung, so ließ der Koch damals wissen, müssten nicht befolgt werden, wenn sie gegen seine Kultur verstießen.

Der Koch klagte schließlich wegen der seiner Ansicht nach ungerechtfertigten Kündigung. Eine australische Schlichtungsstelle für Arbeitsrecht erklärt die Entlassung in dieser Woche jedoch für rechtmäßig. Aus dem Urteil, das am Dienstag veröffentlicht wurde, geht hervor, dass es das dritte Mal in vier Jahren war, dass der Koch die Herstellung einer Pizza Hawaii verweigert hatte.

Australische Schlichtungsstelle bestätigt Kündigung

Die Kammer nannte jedoch weitere Gründe für die Entlassung: Tamburella habe Schimpfwörter benutzt, sein Kommunikationsstil sei problematisch gewesen und er habe für Frustration am Arbeitsplatz gesorgt, hieß es in der Urteilsbegründung.

Zudem habe der Koch sich im April bei einem Vorfall in der Küche die Knochen der rechten Hand gebrochen, als er gegen ein Metallgeländer schlug. Abgewiesen wurde die Klage jedoch schließlich vor allem, da sie zu spät eingereicht worden sei.

Koch hat neuen Job gefunden – ohne Pizza Hawaii

Auch der Geschäftsführer des Restaurants, Elliot Ingram, betonte gegenüber der Boulevardzeitung „Daily Mail“, dass es bei dem Fall um „mehr als Pizzabelag“ gegangen sein.

Auf seinem LinkedIn-Profil beschreibt sich Koch Tamburella unterdessen als jemand, der „außergewöhnliches Essen“ abliefern und „die Leistung eines Restaurants verbessern“ wolle. Laut seinem Profil in dem sozialen Netzwerk arbeitet er inzwischen in einem anderen Restaurant in Brisbane. Laut BBC steht dort Pizza Hawaii nicht auf der Speisekarte.

In den sozialen Netzwerken sorgt der Fall unterdessen für Belustigung. Auch die Pizza-Kette Domino’s äußerte sich dort – und bezeichnete den Koch als einen „Mann des Prinzips“. Dafür gab es jedoch ebenfalls Spott im Netz: Domino’s hat Pizza Hawaii auf der Speisekarte. (das)