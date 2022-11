Das Komikerduo Joko und Klaas redete bei der Sendung „Duell um die Welt“ am Samstagabend als „Tünnes und Schäl“ auf Kölsch.

Köln – Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf haben während der Erklärung eines Spiels im Erfolgsformat „Duell um die Welt“ überraschend angefangen mit kölschem Dialekt zu sprechen. „Mir sins, Tünnes und Schäl Leude“ tönte es von den beiden Entertainern op Kölsch, als die Moderatorin Jeannine Michaelsen noch versuchte, das nachfolgende Spiel zu erklären.

„Pass up Tünnes, dat Mädchen moderiert wat“

Die beiden Komiker schenkten der Erklärung im ersten Moment keine Aufmerksamkeit mehr und gaben sich voll den kölschen Rollen hin. In Vorbereitung auf das Spiel trugen Joko und Klaas dabei Brillen mit aufgeklebten Augenbrauen und einer falschen Nase, was die Situation zusätzlich albern machte.

Das könnte Sie auch interessieren:

„Projekt 0,0 Prozent“ Anzeige Joko und Klaas wollen ProSieben-Zuschauer vergraulen

„Pass up Tünnes, dat Mädchen moderiert wat“, sagte Klaas breitgrinsend als Schäl. Michaelsen kam währenddessen kaum zu Wort und reagierte zunächst verärgert. Sie werde zum ersten Mal privat sauer in der Sendung und das könne ein großer Spaß werden, drohte sie an und schlug damit kompetent den Bogen zurück zu ihrer Moderation.

Kölsches Grundgesetz und Zote sorgen für Lacher

Als Michaelsen dem Comedyduo vorwarf, dass sie den kölschen Dialekt nicht gut nachahmen würden, entschuldigten sich die beiden überschwänglich auf Kölsch und ernteten dafür Gelächter aus dem Hintergrund. Die Moderatorin stieg daraufhin selber versöhnlich mit Dialekt ein.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen relevanten Inhalt der externen Plattform Twitter, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich einfach mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden. Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte der externen Plattform Twitter angezeigt werden. Dabei können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Zum Höhepunkt der kölschen Nummer zitierten Joko und Klaas das kölsche Grundgesetz und rissen einen zotigen, ironisch gemeinten Witz über die Ehefrau von Tünnis, die er mit einem anderen Mann im Bett finde. Das führt wieder zu begeistertem Lachten aus dem Hintergrund. Auch das angestimmte "Wenn et Trömmelche jeiht" wird gut angenommen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen relevanten Inhalt der externen Plattform Twitter, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich einfach mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden. Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte der externen Plattform Twitter angezeigt werden. Dabei können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Auf Twitter reagierten die Nutzer und Nutzerinnen ebenfalls sehr belustigt. Neben zustimmenden Kommentaren wurde sogar die Forderung nach einer gesamten Sendung mit Kölscher Mundart laut. „Ein Duäll um Kölle klingt“ nach gar keiner schlechten Idee. (GeS)