Auf welchen Schiffen ist der Urlaub auf dem Meer am schönsten? Dieser Frage ist das US-Reisemagazin „Condé Nast Traveler“ nachgegangen und hat mehr als 800.000 Leserinnen und Leser gebeten, ihre bevorzugten Reedereien für 2026 zu nennen. Darüber berichtet die „New York Post“. Ganz oben landet ein Name, den viele aus dem Fernsehen kennen: Das reale „Love Boat“ schneidet im Ranking hervorragend ab.

Bei den Megaschiffen, die 4.000 oder mehr Passagiere fassen, kam Princess Cruises auf 92,35 Punkte. Damit ließ die Reederei große Konkurrenten wie Royal Caribbean und MSC hinter sich.

Wer die Serie noch kennt, erinnert sich: Ab 1977 wurde auf Schiffen dieses Unternehmens die Kultserie „The Love Boat“ gedreht. In Deutschland lief sie ab 1985 bei Sat.1. Inzwischen punktet der Anbieter bei den Befragten mit modernen Großbauten wie der „Sun Princess“, mit Reisen durch Alaska und mit digitalem Service über einen Chip, den Gäste am Handgelenk tragen.

Ozeanriesen: Kultschiff „Love Boat“ holt Platz eins bei den Megaschiffen

Zugleich lässt die Umfrage eine klare Entwicklung auf den Meeren erkennen: Offenbar möchten viele Reisende ihren Urlaub am liebsten fern von Kindergeschrei verbringen. In der Kategorie der großen Schiffe gewann Virgin Voyages, die Reederei des Milliardärs Richard Branson, mit 91 Punkten.

Auf deren Schiffe kommen ausschließlich Erwachsene ab 18 Jahren. Das Programm umfasst Burlesque-Shows, koreanisches Barbecue und sogar ein bordeigenes Tattoo-Studio. Auch unter den mittelgroßen Schiffen steht mit Viking ein Unternehmen an der Spitze, das sich gezielt ausschließlich an Erwachsene richtet und auf Kultur sowie Spa-Bereiche im skandinavischen Design setzt.

Neuer Trend bei Kreuzfahrten: Ferien auf dem Schiff ohne Kinder

Noch mehr Ruhe und Exklusivität versprechen kleine Schiffe. Unter den Minikreuzern mit weniger als 500 Gästen belegte die Luxusreederei Regent Seven Seas Cruises Rang eins. Der Spezialanbieter andBeyond, der mit sehr kleinen Luxusyachten vor den Galápagos-Inseln unterwegs ist, erreichte sogar die volle Punktzahl von 100.

Für Kreuzfahrtbegeisterte aus Deutschland liegen die Gewinner durchaus in Reichweite. Reisen mit Princess Cruises, Virgin Voyages und Viking können ohne Schwierigkeiten über Reisebüros und Kreuzfahrtportale in Deutschland gebucht werden. MSC Cruises unterhält zudem eine eigene Niederlassung hierzulande.

Vor dem Einschiffen sollten Gäste jedoch zwei Punkte bedenken: Auf den meisten der ausgezeichneten Schiffe wird an Bord Englisch gesprochen. Außerdem schlagen US-Reedereien Trinkgelder häufig automatisch auf die Schlussrechnung auf. (red)