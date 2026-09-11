Am Dienstagnachmittag (8. September) hat ein starker Windstoß im französischen Hafen von Le Havre das Kreuzfahrtschiff „AIDAperla“ von seinen Festmacherleinen gerissen. Das rund 300 Meter lange Schiff trieb unkontrolliert durch das Hafenbecken und kollidierte mit dem Heck gegen eine Kaimauer. Nach Angaben der Reederei AIDA Cruises wurde niemand verletzt.

Gegen 16 Uhr Ortszeit rissen die Leinen und das Schiff drehte sich um etwa 180 Grad. Dabei lösten sich zwei Gangways und stürzten teilweise ins Wasser. In der Nähe lag die „Mein Schiff 3“, eine Kollision konnte jedoch verhindert werden. Mehrere Schlepper nahmen das Schiff unter Kontrolle und führten es bis etwa 18:30 Uhr wieder an den Liegeplatz zurück. Der Hafenbetrieb war vorübergehend eingeschränkt.

Starkwind im Hafen von Le Havre: „AIDAperla“ driftet und trifft Kaimauer

AIDA Cruises hat den Vorfall bestätigt und erklärt: „Die Sicherheit unserer Gäste und Crew hat stets oberste Priorität.“ Fachleute und Behörden untersuchen derzeit mögliche Schäden am Heck. Berichten zufolge ist eine Beschädigung entstanden, die Reparaturen erforderlich macht. Deshalb blieb das Schiff mehrere Tage in Le Havre.

Die aktuelle Reise hatte am 5. September in Hamburg begonnen und sollte über Southampton, Le Havre, Zeebrügge und Rotterdam zurückführen. Die Stopps in Zeebrügge und Rotterdam fielen aus. Ob und wann die „AIDAperla” planmäßig in Hamburg einläuft, hing von den laufenden Prüfungen ab. Auch die folgende Norwegen-Reise könnte betroffen sein.

Die „Aidaperla“ hat sich nach der Havarie wieder in Bewegung gesetzt und den Hafen in der französischen Normandie am Freitag verlassen. Das ist auf Vesselfinder ersichtlich, wo Schiffe in Echtzeit verfolgt werden können. Demzufolge ist das Kreuzfahrtschiff wieder auf dem Wasser unterwegs. Am Freitag gegen 6.30 Uhr ist es losgefahren. Am Samstag soll es circa 13 Uhr Hamburg erreichen.

Die „AIDAperla“ wurde in der Mitsubishi-Heavy-Industries-Werft in Nagasaki (Japan) gebaut. Die Kiellegung erfolgte im Dezember 2012, der Stapellauf im März 2016. Im April 2017 wurde das Schiff an AIDA Cruises übergeben und im Mai 2017 in Dienst gestellt. Mit einer Vermessung von ungefähr 125.500 BRZ und 18 Decks bietet sie Platz für rund 3.300 Gäste sowie etwa 900 Crewmitglieder. (mbr)