Die US-Küstenwache hat das Kreuzfahrtschiff „MSC Poesia“ im Hafen von Miami festgesetzt. Die für den vergangenen Sonntag geplante elftägige Karibikreise wurde abgesagt. Tausende Passagiere sind davon betroffen.

Nach übereinstimmenden Berichten amerikanischer Medien ordnete die Küstenwache eine erweiterte Sicherheitsinspektion an. Dabei seien schwerwiegende Mängel an den Bordsystemen festgestellt worden.

Kreuzfahrtschiff MSC Poesia festgesetzt: Tausende Passagiere sitzen in Miami fest

Weder die Behörden noch die Reederei teilten mit, ob und welche internationalen oder US-amerikanischen Vorschriften verletzt wurden. Es handele sich um eine „ausgedehnte Untersuchung“, so die Küstenwache.

Die „MSC Poesia“ sollte von Miami aus unter anderem Jamaika, Kolumbien, Panama, Costa Rica, Honduras und Belize anlaufen. Der 294 Meter lange Ozeanriese bietet Platz für mehr als 3.200 Passagiere und über 1.000 Besatzungsmitglieder. Laut Medienberichten befanden sich mehr als 2000 Gäste an Bord.

Kreuzfahrt abgesagt: MSC Poesia von Coast Guard in Miami festgehalten

Die Schweizer Reederei MSC Cruises sprach von einer „regulatorischen Angelegenheit“, die vor der Abfahrt plötzlich aufgetreten sei und nicht rechtzeitig habe gelöst werden können. „Wir wissen, wie enttäuschend und frustrierend diese Nachricht für unsere Gäste ist, und entschuldigen uns aufrichtig“, erklärte das Unternehmen.

Die betroffenen Passagiere erhalten den vollen Reisepreis zurück und werden bei der Heimreise auch unterstützt. Bis spätestens Donnerstag müssen sie von Bord der „MSC Poesia“ sein.

Für Kreuzfahrtschiffe gehören Inspektionen durch die US-Küstenwache zum regulären Betrieb. Sie dienen der Überprüfung von Sicherheits-, Umwelt- und Betriebsstandards und Schiffe, die US-Häfen anlaufen, müssen damit in der Regel rechnen. Ein Auslaufverbot und eine mehrtägige Festsetzung sind hingegen selten, da sie nur bei erheblichen Mängeln verhängt werden, die vor der Weiterfahrt behoben werden müssen. (mbr)