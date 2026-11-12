Mitarbeiter der Ölbohrinsel „Mittelplate“ haben am Montagvormittag (9. November) einen toten Mann in der Nordsee entdeckt. Die Leiche wurde gegen 9:40 Uhr westlich von Friedrichskoog im Kreis Dithmarschen an der Plattform angespült.

Einsatzkräfte der Wasserschutzpolizei bargen den Toten aus dem Wasser. Die Identität des Mannes ist bislang ungeklärt, die Polizei bittet um Hinweise. Nach vorliegenden Informationen deutet der Zustand der Leiche darauf hin, dass er nicht übermäßig lange im Wasser gelegen hat.

Trauriger Fund in der Nordsee: Mitarbeiter entdecken Leiche bei Mittelplate

Laut Polizei handelt es sich um eine Person mit europäischem Erscheinungsbild im Alter zwischen 50 und 60 Jahren. Er war etwa 1,75 bis 1,85 Meter groß, hatte helle Haut, blaue Augen, kurzes graues Haar und einen kurzen Bart.

Auffällig sind eine Narbe am linken Zeigefinger sowie zwei Warzen am Hinterkopf. Am linken Ringfinger trug der Tote einen goldenen Ring.

Der Tote trug eine hellgraue Jacke mit dem „cic“-Logo auf der linken Brustseite, eine dunkelblaue Fleecejacke, ein graues Langarmshirt und ein weißes T-Shirt. Dazu hatte er eine dunkelblaue Jeans, schwarze Socken und schwarze Schuhe an.

Die Kriminalpolizei hat Ermittlungen zur Identifizierung aufgenommen. Ob eine Obduktion durchgeführt wird und wie die Todesursache lautet, ist derzeit noch unklar. Auch zu der Frage, ob ein Verbrechen vorliegt, gibt es bislang keine Angaben. Die Polizei bittet die Bevölkerung unter der Telefonnummer 0481 940 um Hinweise.

Die Bohrinsel Mittelplate ist Deutschlands einzige fördernde Ölplattform. Sie befindet sich etwa sieben Kilometer westlich von Friedrichskoog in der Nordsee, am südlichen Rand des Nationalparks Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer.

Sie wird seit Oktober 1987 betrieben. Bis heute wurden nach Angaben des Betreibers mehr als 40 Millionen Tonnen Öl gefördert, weitere 10 bis 15 Millionen Tonnen gelten als gewinnbar. (mbr)