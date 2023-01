„Louise Michel“ Deutsches Seenotschiff rettet 48 Migranten aus Mittelmeer

Rom – Die zivilen Seenotretter des deutschen Schiffs „Louise Michel“ haben knapp 50 Menschen im zentralen Mittelmeer an Bord geholt. Die Crew nahm die Bootsmigranten am Dienstagmorgen auf, nachdem sie zuvor über den Seenotfall informiert wurde, wie die Aktivisten auf Twitter mitteilten. Das aus Erlösen des Streetart-Künstlers Banksy finanzierte und von ihm selbst pink-weiß bemalte Boot hatte einen Tag zuvor sein Suchgebiet im zentralen Mittelmeer erreicht.

Das könnte Sie auch interessieren:

80 Migranten an Bord Anzeige Dutzende Menschen nach Boots-Untergang bei Rhodos vermisst

„Schlauchboot kaputtgegangen“ Anzeige Ungarns Regierungschef Orban aus Seenot gerettet

Im Mittelmeer sind regelmäßig Hilfsorganisationen im Einsatz, um Migranten zu retten, die auf dem gefährlichen Seeweg von Nordafrika Richtung Europa in Seenot geraten. Viele gelangen nach Italien, wo das dortige Innenministerium in diesem Jahr bislang fast 72 300 Migranten verzeichnete, die in Booten ankamen. Im selben Vorjahreszeitraum waren es rund 47 700. Die kommende Mitte-Rechts-Regierung des Mittelmeerlandes will die Anlandungen der Migranten unterbinden. (dpa)