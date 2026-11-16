Ein Deutscher ist auf Mallorca wegen widerrechtlicher Aneignung fremder Wertsachen festgenommen worden. Der 32-Jährige hatte einen Koffer mit Schmuck im Wert von 14.000 Euro an sich genommen, den ein anderer Mann versehentlich am Parkplatz seines Autos hatte stehen lassen. Der Deutsche sei in Alcúdia im Norden Mallorcas festgenommen worden und habe die Tat inzwischen gestanden, teilte die Polizeieinheit Guardia Civil mit.

Die Tat ereignete sich den Angaben zufolge bereits am 5. November. Der Geschädigte bemerkte damals das Missgeschick und kehrte zu dem Parkplatz zurück – von dem Koffer fehlte jedoch jede Spur. Daraufhin erstattete er Anzeige bei der Polizei. Ermittler werteten Aufnahmen von Überwachungskameras aus. Darauf war zu sehen, wie ein Mann den zurückgelassenen Koffer bemerkte, dessen Inhalt überprüfte und ihn anschließend mitnahm.

Koffer mit Schmuck im Wald versteckt

Der Verdächtige sei anhand der Bilder identifiziert und zwei Tage nach der Tat festgenommen worden, hieß es. Bei ihm seien mehrere der verschwundenen Schmuckstücke sowie Kreditkarten des Geschädigten gefunden worden. Der Deutsche habe den Koffer in einem Waldstück versteckt und die Beamten zu dem Versteck geführt, wo sie auch den restlichen Schmuck fanden.

Nach Abschluss der Ermittlungen wurde der Deutsche der Justiz überstellt. Ob der Mann Tourist ist oder auf Mallorca lebt und aus welcher Region Deutschlands er stammt, teilte die Polizei nicht mit. (dpa)