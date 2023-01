Eine Frau hat sich vor zehn Jahren den Namen eines Fremden auf Mallorca auf ihren Hintern tätowieren lassen. Nun sucht sie nach ihm. Wie der „Express" berichtet, ist die Aktion beim Feiern auf der Balearen-Insel entstanden. Die heute 32-Jährige habe beim Partymachen mit ihren Freundinnen eine Gruppe junger Männer aus Wales kennen gelernt, die einen Junggesellenabschied auf Mallorca feierten.

„Sie waren alle als Babys verkleidet und ließen sich tätowieren. Sie hatten Windeln an und alles“, erzählt die Frau der „New York Post“. Als einer der Männer sie fragt, ob sie sich nicht seinen vollen Namen auf den Hintern tätowieren lassen wolle, sagte sie spontan zu. Der Unbekannte übernahm die Kosten für das Urlaubs-Andenken. Seitdem steht „Daniel Forde“ auf ihrem Po.

Am nächsten Morgen war der spendable Mann schon abgereist. Bis heute bereut sie das Tattoo nicht. Im Gegenteil: es erinnere sie an einen lustigen Mädels-Urlaub. In den sozialen Medien hat sie nun, zehn Jahre später, einen Aufruf gestartet, um den Mann zu finden. „Ich weiß nicht, was ich ihm sagen soll, falls ich ihn finde. Vielleicht gebe ich ihm das Geld für das Tattoo zurück“, grübelt die 32-Jährige. (jpc)