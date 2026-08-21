Ein 58-Jähriger soll in Bayern einen Polizisten angefahren haben und geflüchtet sein. Der Mann wurde aber gefasst und vorläufig festgenommen, wie die Polizei München am Freitag mitteilte. Demnach soll geprüft werden, ob der Mann einstweilig in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebracht wird. Gegen ihn wird wegen eines versuchten Tötungsdelikts ermittelt.

Den Ermittlungen zufolge beobachtete eine Polizeistreife am Donnerstagnachmittag (20. August), wie ein Auto in gefährlicher Fahrweise eine Tankstelle in Ismaning verließ und eine Fußgängerin gefährdete. Statt bei einer Kontrolle anzuhalten, gab der Fahrer Gas. Er konnte letztlich auf einer Bundesstraße angehalten werden.

58-Jähriger soll in Bayern Polizisten mit Auto angefahren haben

Während der Kontrolle schloss sich der 58-Jährige in seinem Fahrzeug ein und weigerte sich, die Tür zu öffnen. Plötzlich soll er Gas gegeben und einen Polizisten erfasst haben. Dieser wurde verletzt. Der andere Beamte habe daraufhin mehrmals auf das Auto geschossen. Dennoch sei dem 58-Jährigen zunächst die Flucht gelungen.

Es kam zu einer Großfahndung. Dabei wurde der 58-Jährige schließlich gefunden und festgenommen. Er wurde von den Schüssen nicht getroffen und blieb unverletzt. Der verletzte Beamte kam in ein Krankenhaus. (afp)