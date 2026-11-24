In Marseille ist ein Deutscher Opfer eines Angriffs geworden, er wurde verletzt und musste im Krankenhaus behandelt werden. Wie französische Medien berichten, handelt es sich um den Mitarbeiter eines Kreuzfahrtschiffes, das in einem Dock der Hafenmetropole lag. Lebensgefahr besteht demnach nicht.

Wie die „La Provence“ meldet, ereignete sich der Vorfall bereits in der Nacht von Samstag auf Sonntag (22. November) im Grand Port Maritime de Marseille (früher „autonomer Hafen von Marseille“). Dort in den Trockendocks werden auch Kreuzfahrtschiffe instand gesetzt. Der Deutsche, dessen Alter unterschiedlich mit 28 oder 29 Jahren angegeben wird, machte kurz nach Mitternacht eine Pause unter einem Schutzzelt am Kai bei Tor 4, einer der Hauptzufahrten zum Hafen.

Kreuzfahrt-Mitarbeiter spürt plötzlich Schmerz

Plötzlich verspürte der Mann, so berichtet es „La Provence“, einen stechenden Schmerz im Rücken. Der Seemann schaffte es, zu den Schiffsärzten zu gehen. Dort stellten die Mediziner eine Schusswunde fest. Die Kugel, die unterhalb des Halses des Opfers steckte, hatte nur eine oberflächliche Verletzung verursacht. Der Deutsche wurde von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht.

Anschließend untersuchte die Polizei den Tatort und entdeckte ein Loch in der Zeltwand. Es handelte sich wohl um ein Projektil des Kalibers 7,62 Millimeter. Dieses Kaliber wird unter anderem bei Sturmgewehren vom Typ Kalaschnikow verwendet. Warum der Mann Glück im Unglück hatte und nur leicht verwundet wurde, ist noch unklar.

Möglicherweise wurde der Schuss aus großer Entfernung abgegeben und der junge Mann wurde nur das Zufallsopfer eines Querschlägers. Gefährlich ist diese Art von Waffen aber auch noch auf eine Entfernung von mehreren hundert Metern. Die Polizei ermittelt weiter, noch gibt es keine Hinweise auf die Täter.

Mehrere Kreuzfahrtschiffe liegen in den Docks von Marseille

Zu welchem Schiff der Deutsche gehört, ist unklar. Wie auf dem Portal „Vesselfinder“ zu sehen ist, befinden sich derzeit drei Kreuzfahrtschiffe in den Docks von Marseille: Die Celestyal Journey und die AIDAmar liegen bei der Werft Chantier Naval sowie die AIDAcosma auf der anderen Seite des Hafenbeckens. Wie das Portal „Cruisehive“ erklärt, befand sich die AIDAmar in der dritten Woche ihrer planmäßigen siebenwöchigen Überholung, die am 1. November begonnen hatte. Die AIDAcosma sollte ebenso wie die Celestyal Journey in Marseille modernisiert bzw. instand gesetzt werden. Weder AIDA Cruises noch Celestyal Cruises bestätigten bisher, dass einer ihrer Mitarbeiter betroffen ist.

Marseille hat den größten Seehafen Frankreichs. Hier befindet sich auch das größte Trockendock im gesamten Mittelmeerraum, in dem selbst riesige Kreuzfahrtschiffe und Tanker trockenfallen können.