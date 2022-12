London – Die Queen und andere Royals haben Herzogin Meghan herzlich zu ihrem 39. Geburtstag mit einem Foto gratuliert – die Kommentare vieler Briten fielen jedoch weniger freundlich aus. Zum Ehrentag wählte die königliche Familie zur Veröffentlichung in den sozialen Medien ein Bild von Königin Elizabeth (94) und Meghan aus, das beide lachend bei einem Besuch 2018 in der englischen Stadt Chester zeigt. Die Queen trug damals ein grasgrünes Kostüm, Meghan ein cremeweißes Kleid. Die Royals wünschten der Herzogin von Sussex, so ihr offizieller Titel, unter dem Bild alles Gute zum Geburtstag.

Die Kommentare in den sozialen Medien fielen hingegen teilweise bissig aus. „Man sollte ihr den Titel wegnehmen“ oder „Wer?“ - so oder ähnlich lauteten viele Bemerkungen über Meghan.

Prinz Harry (35) und Meghan hatten sich vom Königshaus losgesagt und leben nun mit ihrem einjährigen Sohn Archie in der kalifornischen Metropole Los Angeles. Den sogenannten Megxit nahmen viele Briten vor allem der ehemaligen Schauspielerin („Suits“) übel. In Los Angeles lebt auch Meghans Mutter, die 63-jährige Doria Ragland. (dpa)