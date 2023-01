Münster – Im Missbrauchskomplex Münster hat sich ein Tatverdächtiger der Polizei gestellt. Der 37 Jahre alte Mann sei am Dienstag widerstandslos festgenommen worden, teilte die Polizei in Münster am Abend mit. Die Ermittler hatten mit einem Foto nach dem Verdächtigen gesucht. Im Laufe des Tages seien über die Hinweishotline und per E-Mail knapp vier Dutzend Hinweise eingegangen, berichtete die Polizei.

Mehrere hätten konkret darauf hingedeutet, dass es sich bei dem Gesuchten um den 37-Jährigen aus Berlin handeln könnte. Aufgrund des großen Fahndungsdrucks habe sich der Mann am Abend unmittelbar vor der Festnahme im Beisein seines Rechtsanwalts telefonisch bei der Polizei gemeldet.

Laut Polizei ist der Verdächtige auf mehreren beschlagnahmten Bild- und Videodateien zu sehen. „Diese zeigen schwere sexuelle Missbrauchshandlungen an einem unbekannten männlichen Kleinkind“, teilten die Fahnder der Ermittlungskommission „Rose“ mit. (dpa)