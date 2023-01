Missbrauchsprozess Verkündung von Strafmaß für R. Kelly verschoben

new York – Im Missbrauchsprozess gegen den Sänger R. Kelly soll das Strafmaß nun erst im Juni verkündet werden. Richterin Ann Donnelly legte das Datum für die Verkündung am Dienstag (Ortszeit) auf den 16. Juni fest und zitierte dafür formelle Gründe. So habe ein notwendiger Bericht nicht fristgerecht vorgelegt werden können.



R. Kelly: Ex-Rapper bereits schuldig gesprochen

Die Verteidigung des 55 Jahre alten Kelly hatte zuvor eine noch spätere Verkündung des Strafmaßes gefordert, weil dem Sänger ein weiterer Prozess in Chicago bevorsteht, der am 1. August starten soll. Ursprünglich war die Verkündung des Strafmaßes in New York für den 4. Mai 2022 angekündigt gewesen.



Kelly war im vergangenen Jahr von einer Jury in New York in einem Missbrauchsprozess in allen neun Anklagepunkten - darunter sexuelle Ausbeutung Minderjähriger, Kidnapping und Bestechung - für schuldig befunden worden. Dem „I Believe I Can Fly“-Sänger, der seit seiner Festnahme im Sommer 2019 im Gefängnis sitzt, droht eine jahrzehntelange Haftstrafe. (dpa)