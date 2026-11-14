Nach dem zwischenzeitlichen Startverbot für Flüge in den Vereinigten Staaten fallen heute auch einige Verbindungen aus Frankfurt und München in Richtung USA aus. Bislang seien vier für heute geplante Flüge von Frankfurt in die USA gestrichen worden, sagte eine Sprecherin des größten deutschen Flughafens der Deutschen Presse-Agentur. „Aber ansonsten sieht es soweit ganz gut aus“, fügte sie hinzu. „Dafür haben wir heute Nacht was getan und hart gearbeitet.“

Im Flugplan könne es sich heute dennoch etwas ballen, sagte die Sprecherin. Am Freitagabend seien drei Maschinen, die eigentlich in die USA hätte fliegen sollen, zurück nach Deutschland umgeleitet worden. Vier Flüge aus den USA nach Frankfurt wurden demnach gestrichen, weshalb diese vier Maschinen nun heute nicht aus der Main-Metropole zurück Richtung USA fliegen können.

Aus München können heute zwei Flugzeuge nicht wie geplant nach Charlotte im US-Bundesstaat North Carolina abheben, wie ein Sprecher mitteilte - denn sie hatten zuvor nicht von dort in die bayerische Landeshauptstadt fliegen können. Aus demselben Grund fällt ein Flug nach Houston aus, alle anderen Verbindungen sollen wie geplant beibehalten werden. Änderungen seien allerdings noch möglich, auch weil es bei ankommenden Flügen aus den USA teilweise zu Verspätungen komme.

Stundenlanges Chaos in den USA

Als Reaktion auf die Lage in den USA waren in der Nacht sämtliche Flüge aus Europa in die Vereinigten Staaten zeitweise ausgesetzt worden, wobei die direkten Folgen wegen des Nachtflugverbots vielerorts zunächst überschaubar blieben. Am frühen Morgen nahm die europäische Luftsicherheitsbehörde Eurocontrol den Hinweis zum Startverbot dann wieder von ihrer Webseite und forderte Fluggesellschaften dazu auf, Verspätungshinweise für Maschinen herauszugeben, die zunächst nicht starten können.

Ein Post auf Flightradar zeigt die Konzentration der Flieger an den Flughäfen.

In den USA waren rund vier Stunden lang keine Starts für Inlandsflüge erlaubt. Laut Verkehrsminister Sean Duffy war Instabilität im Funk- und Radarsystem die Ursache dafür. Zumindest einige Flugzeuge nach Übersee durften laut Medien und Augenzeugen indes abheben.

„Niemand hat im Moment Antworten“

An wichtigen Drehkreuzen in den USA bildeten sich lange Schlangen, tausende Flüge wurden abgesagt. In Chicago explodierte wie an vielen anderen Flughäfen die Nachfrage nach Mietwagen. Fluggäste versuchten, irgendwie an ihr Gepäck zu kommen und per Auto ans Ziel zu kommen. Aktien des Mietwagenanbieters Hertz gewannen deshalb sprunghaft an Wert. Auch die Nachfrage nach Hotels kletterte vielerorts.

In Las Vegas wollte eine von vielen gestrandeten Flugreisenden beim Personal erfragen, wie es nun weitergeht - bekam aber keine Auskunft. „Niemand hat im Moment Antworten“, sagte sie dem Sender CBS. Eine CBS-Reporterin berichtete derweil von chaotischen Zuständen am Flughafen in Atlanta. Wie lang der Stopp anhalten würde, war zu dieser Zeit noch völlig unklar.

„Instabilität“ im Funk- und Radarsystem

Auch wenn die FAA ihre Beschränkung nach einigen Stunden wieder aufhob: Es werde noch einige Zeit brauchen, um die Flugbewegungen wieder vollumfänglich in Gang zu bringen, sagte Verkehrsminister Sean Duffy. Zum Samstag werde es hoffentlich wieder mehr Flüge geben.

Duffy sagte, dass das Chaos auf „Instabilität“ im Funk- und Radarsystem zurückgehe. Router seien mit Daten überlastet und deswegen heruntergefahren worden. Kern des Problems sei gewesen, dass ein altes analoges System und ein neues digitales System nebeneinander betrieben worden seien.

Computersysteme aus den 80er Jahren

Die Infrastruktur hinter dem US-Luftfahrtsystem ist ein über Jahrzehnte gewachsenes Stückwerk. Anfang November hatte Duffy angekündigt, dass bis Ende 2028 Computersysteme ausgemustert werden sollen, die noch aus den 80er Jahren stammen und längst veraltete Disketten verwenden.

Sein Parteikollege Duffy und die FAA hätten in das System eingegriffen, um Fehler zu beheben, sagte der republikanische Heimatschutzminister Mullin. Das habe das alte System in die Knie gezwungen. „Deswegen funktioniert Flickwerk nicht.“

Hinweise auf eine Cyberattacke als Auslöser gebe es bisher nicht, sagte Mullin. Ausschließen könnte man zu diesem Zeitpunkt aber noch nichts.

Von einem Fehler der Regierung wollte Duffy indes nichts wissen. Es sei alte Technik gewesen, die versagt habe, nicht die neue. Die Regierung von Präsident Donald Trump führt Probleme in der US-Luftfahrt oft auf die Untätigkeit des Kabinetts seines demokratischen Vorgängers Joe Biden zurück.(dpa/red)