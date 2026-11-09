Fünf Tage lang suchten Polizei, Familie und freiwillige Helfer nach der 13-jährigen Lisa aus Berlin-Marzahn. Dann ereilte sie am Sonntag die traurige Nachricht: Das Mädchen ist tot. Ihre Leiche wurde in einem leerstehenden Einfamilienhaus in Bad Freienwalde in Brandenburg entdeckt. Neben ihr fanden Polizisten einen schwer verletzten Mann. Er steht unter dringendem Verdacht, Lisa verschleppt und getötet zu haben.

Wie das Mädchen auf das abgelegene Grundstück nahe der polnischen Grenze gelangte und was dort geschah, ist bislang unklar. Neue Aussagen von Anwohnern könnten den Ermittlern wichtige Anhaltspunkte liefern. Denn offenbar gab es in den Tagen nach Lisas Verschwinden ungewöhnliche Beobachtungen rund um das verlassene Gehöft.

Auto soll vor dem Grundstück gestanden haben

Eine Anwohnerin berichtete gegenüber der „Bild“, dass am Dienstag, dem Tag von Lisas Verschwinden, über mehrere Stunden ein Auto mit Berliner Kennzeichen vor dem Grundstück gestanden habe. Der Wagen habe den Warnblinker eingeschaltet gehabt. Die Frau beschrieb das Fahrzeug als goldfarben und vermutete, dass es sich um einen Opel gehandelt haben könnte.

Einsatzkräfte arbeiten in einem Waldgebiet. Bei der Suche nach einer 13-Jährigen aus Berlin-Marzahn ist das vermisste Mädchen tot entdeckt worden. Copyright: Marco Porzig/dpa

Am nächsten Tag sei das Auto verschwunden gewesen. Auch andere Bewohner wollen in den vergangenen Tagen Hilferufe gehört haben. Warum sie damals nicht die Polizei verständigten, ist bislang offen. Ob die Beobachtungen tatsächlich mit dem Verschwinden und Tod der 13-Jährigen zusammenhängen, müssen die Ermittler klären.

Hausbesitzer alarmiert Polizei

Der Fundort liegt mehr als 50 Kilometer von Lisas Zuhause in Berlin-Marzahn entfernt. Das Grundstück in Altglietzen, einem Ortsteil von Bad Freienwalde, soll nach Angaben von Anwohnern bereits seit Jahren leerstehen. Erst vor wenigen Wochen sei das Unkraut auf dem Gelände grob beseitigt worden.

Nach Informationen der „Bild“ hatte der Eigentümer des Hauses am Sonntagnachmittag einen Besichtigungstermin. Als er auf dem Grundstück eintraf, bemerkte er eine offene Tür und alarmierte die Polizei. Die Einsatzkräfte fanden daraufhin die Leiche des Mädchens und den schwer verletzten Mann.

Obduktion soll Todesursache klären

Offenbar soll der Verdächtige versucht haben, sich selbst zu erschießen. Der Mann wurde ins Krankenhaus gebracht. Sein Zustand war nach Angaben der Staatsanwaltschaft kritisch. Ob er seine Verletzungen überlebt, war zunächst unklar. Auch seine Identität stand zunächst nicht fest.

Einsatzkräfte arbeiten in Schutzanzügen in einem abgesperrten Bereich bei einem unbewohnten Einfamilienhaus in einem Ortsteil von Bad Freienwalde. Bei der Suche nach einer vermissten 13-Jährigen aus Berlin-Marzahn ist eine Leiche gefunden worden. Copyright: Marco Porzig/dpa

Noch ist nicht bekannt, wie die 13-Jährige ums Leben kam. Die Rechtsmedizin sollte die Leiche des Mädchens voraussichtlich am Montag obduzieren. Die Untersuchung soll wichtige Hinweise zur Todesursache liefern. Nach Informationen der dpa könnte Lisa bereits längere Zeit tot gewesen sein.

Wie gelangte die 13-Jährige nach Brandenburg?

Die Ermittler wollen zudem weitere Spuren in dem leerstehenden Haus und auf dem Grundstück sichern. Die Mordkommission muss unter anderem rekonstruieren, wie Lisa an den Fundort gelangte und was sich in den Tagen zwischen ihrem Verschwinden und der Entdeckung ihrer Leiche ereignete.

Bereits vor dem Fund hatten die Ermittler erklärt, von einem sogenannten Kapitalverbrechen auszugehen. Darunter fallen besonders schwere Straftaten wie Mord, Totschlag oder schwere Sexualdelikte.

Bis zum Fund der Leiche gab es nach Angaben der Staatsanwaltschaft keine Hinweise darauf, dass sich Lisa in der Nähe der polnischen Grenze aufhalten könnte. Die Suche hatte sich deshalb auf Berlin-Marzahn-Hellersdorf und die angrenzenden Gebiete in Brandenburg konzentriert. (dpa/sbo)