Pasadena – Der Mars-Rover „Perseverance“ hat bei seiner Mission im Weltall die bisher deutlichsten Hinweise auf Leben auf dem Mars gefunden. Das teilten die Missionsleiter der US-Weltraumbehörde Nasa im kalifornischen Pasadena mit. Die Funde der „Perseverance“ seien spektakulär, heißt es in einer offiziellen Mitteilung.

Konkret geht es um Funde im sogenannten Jezero-Krater, ein ehemaliger See, in den einst ein großes Fluss-Delta floss. Das ist allerdings bereits mehr als 3,5 Milliarden Jahre her, mittlerweile ist der Krater komplett ausgetrocknet. Die vom Mars-Rover gesammelten Steine enthielten organisches Material, das Hinweise auf Leben auf dem Mars gibt.

„Perseverance“: Hohe Konzentration an organischem Material



„Die im Fluss-Delta des Jezero-Kraters gefundenen Steine enthalten eine so hohe Konzentration an organischem Material, wie wir sie auf dieser Mission noch nie gesehen haben“, sagte Ken Farley, Wissenschaftler im „Perseverance“-Projekt am California Institute of Technology in Pasadena.

In der „Wildcat“ Ridge hat die Nasa organisches Material festgestellt. Copyright: NASA/JPL-Caltech/ASU/MSSS

Der Jezero-Krater ist insgesamt 45 Kilometer breit und fächerförmig. Er gilt als besonders interessant für die Nasa-Forscher, da das dortige Sedimentgestein des Kraters Rückschlüsse auf die Geschichte des Planeten Mars geben könnte. Die „Perseverance“ hätte zudem Vulkangestein auf dem Boden des Kraters entdeckt, was für einen weit zurückliegenden Ausbruch in der Nähe des Kraters spricht.

Den Stein, der besonders viel organisches Material enthält, tauften die Wissenschaftler „Wildcat Ridge“, da er eine ähnliche Form habe wie der Rücken einer Katze. Das gefundene Material bestehe überwiegend aus Wasserstoff und Kohlenstoff. Zwei Elemente, die in nahezu allen organischen Prozessen vorkommen.

Nasa: Mars-Rover macht bedeutsame Funde in Vulkankrater

„Auch wenn die Funde für sich alleinstehend nicht bedeuten, dass es definitiv Leben auf dem Mars gegeben hat, haben die gefundenen Proben starke Parallelen zu Proben, die wir von der Erde kennen“, sagte Nasa-Wissenschaftler Farley weiter. Man sei auf einer „Schatzsuche“, und das Finden von organischem Material sei dabei besonders bedeutsam.

Hinzu käme, dass die gefundenen Proben in Sedimentgestein entdeckt worden wären. „Ähnliche Gesteinsschichten sind auf der Erde dafür bekannt, Fossilien zu konservieren. Daher sehen wir auch in dieser Hinsicht einen weiteren Hinweis darauf, dass es auf dem Mars Leben gegeben haben könnte“, erklärte Farley weiter.

Genauere Aussagen ließen sich aber erst bei einer Untersuchung auf der Erde treffen. Die Mars-Mission „Mars Sample Return“ soll die Proben zurück auf die Erde bringen. Allerdings ist sie erst für die 2030er-Jahre geplant. (shh)