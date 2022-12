Kathmandu – In Nepal ist ein Passagierflugzeug mit 22 Insassen bei einem Inlandsflug vom Radar verschwunden. Der Kontakt zu der Maschine vom Typ Twin Otter sei kurz nach ihrem Start am Sonntagmorgen in der westlichen Stadt Pokhara abgebrochen, teilte die Fluggesellschaft Tara Air mit.

Das Flugzeug mit 19 Passagieren und drei Besatzungsmitgliedern an Bord habe sich auf dem Weg nach Jomsom befunden, führte ein Unternehmenssprecher aus. Nach Behördenangaben befinden sich auch zwei deutsche Passagiere an Bord, berichtet das RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND).

Passagiere auf dem Weg zu beliebtem Reiseziel im Himalaya-Gebirge

Jomsom ist ein bei Bergsteigern beliebtes Reiseziel im Himalaya-Gebirge. Der Ort ist mit dem Flugzeug nur etwa 20 Minuten von Pokhara entfernt. Ein Sprecher des nepalesischen Innenministeriums teilte mit, für die Suche nach dem Flugzeug seien zwei Hubschrauber losgeschickt worden. In dem Gebiet herrsche allerdings sehr schlechte Sicht. „Das schlechte Wetter wird den Sucheinsatz wahrscheinlich behindern“, sagte der Ministeriumssprecher.

Die Luftfahrt in Nepal boomt seit Jahren, die Sicherheitsstandards sind angesichts unzureichender Ausbildung des Personals und mangelhafter Wartung der Maschinen allerdings niedrig. Die Europäische Union hat daher alle nepalesischen Fluggesellschaften aus ihrem Luftraum verbannt.

Hinzu kommt, dass sich in dem Himalaya-Staat einige der abgelegensten und schwierigsten Landebahnen befinden. Im März 2018 war eine Maschine der bangladeschischen Fluggesellschaft US-Bangla in der Nähe des internationalen Flughafens der Hauptstadt Kathmandu abgestürzt. Dabei kamen 51 Menschen ums Leben. (afp/red)