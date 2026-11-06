Nach einem Unfall mit sieben Autos und neun Verletzten hat die Polizei in Mönchengladbach einen flüchtenden Fahrer festgenommen. Der 26-Jährige leistete bei der Festnahme Widerstand und versuchte erneut zu fliehen, wie die Polizei mitteilte. Ein Atemalkoholtest und ein Drogenvortest fielen positiv aus.

Der Fahrer und seine 25-jährige Beifahrerin flüchteten zunächst zu Fuß. Polizisten fanden beide in der Nähe. Die Beifahrerin kam zur medizinischen Versorgung ins Krankenhaus.

Großeinsatz wegen „Massenanfall von Verletzten“

Der Mann war den Angaben nach am Donnerstagabend laut Polizei mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit auf der Aachener Straße in Mönchengladbach unterwegs. An einer Kreuzung stieß sein Wagen mit dem einer 65-Jährigen zusammen, die bei Grün einbiegen wollte. Ihr Auto wurde auf die Fahrbahntrennung geschleudert. Der 26-Jährige geriet mit seinem Fahrzeug frontal in den Gegenverkehr.

Die Frau wurde schwer verletzt und befindet sich im Krankenhaus, acht weitere Menschen erlitten leichte Verletzungen und wurden nach ambulanter Behandlung entlassen. Wegen der hohen Zahl an Verletzten löste die Feuerwehr den Großeinsatz „Massenanfall von Verletzten“ aus, wie sie mitteilte.

Gegen den Mann wird unter anderem wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens, Widerstands und Unfallflucht ermittelt. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wieder entlassen. (dpa/red)