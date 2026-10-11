Ein ungewöhnliches Brauprojekt aus Nordrhein-Westfalen hat bundesweit für Aufsehen gesorgt: Dennis Grote und Jonas Dasbeck aus Menden sicherten sich bei der Deutschen Meisterschaft der Hobbybrauer in Stralsund den Spitzenplatz in der Kategorie für das kreativste Bier. Ihr India Pale Ale namens „Wundertüte“ überzeugte die Festivalbesucher mit Aromen, die gezielt an Speiseeis angelehnt sind, wie der WDR berichtet.

Entstanden ist der Siegersud in einer privaten Braustätte, die das Duo mit einer Investition im fünfstelligen Bereich im Keller eingerichtet hat. Da die beiden Freunde ihre Erzeugnisse ausschließlich im privaten Umfeld konsumieren und keinerlei kommerziellen Vertrieb betreiben, unterliegen sie nicht den Restriktionen des deutschen Reinheitsgebots. Diese gestalterische Freiheit nutzten die Mendener gezielt aus.

Menden in NRW: Bier „Wundertüte“ wird zum Sieger gekürt

„Da ist auch Hafermalz drin und Haferflocken, um das Ganze cremiger zu machen. Am Ende der Gärung haben wir noch Blaubeerpüree und Vanille hinzugegeben“, erläuterte Jonas Dasbeck die Zusammensetzung der Rezeptur. Unter anderem legten die Brauer Vanilleschoten über einen Zeitraum von vier Monaten ein, um die gewünschte Geschmackstiefe zu erreichen.

„Da ist auch Hafermalz drin und Haferflocken, um das Ganze cremiger zu machen. Am Ende der Gärung haben wir noch Blaubeerpüree und Vanille hinzugegeben“, erklärt Jonas Dasbeck das Erfolgsrezept gegenüber dem WDR. Die dafür genutzten Vanilleschoten wurden zuvor vier Monate lang eingelegt.

Gärung mit Blaubeerpüree und Vanille

Die Auszeichnung resultierte aus einer Publikumsabstimmung vor Ort: Festivalgäste durften limitierte Ausschankmengen testen und bewerten. Dabei setzte sich die Mendener Kreation gegen ein Feld von mehr als 100 Mitbewerbern durch. Laut einem Bericht des WDR umfasst der Hauptgewinn nun einen professionellen Produktionsdurchlauf in einer Berliner Craftbeer-Brauerei, inklusive eines anschließenden Online-Vertriebs.

„Die Wundertüte wird dann da im größeren Stil noch mal produziert. Und dann vor Ort mit den Braumeistern es einzubrauen ist natürlich ein super Gewinn, den man gezogen hat“, betonte Dennis Grote mit Blick auf die anstehende Zusammenarbeit in der Hauptstadt. Für die kommende Ausgabe des Wettbewerbs kündigten die Sauerländer bereits eine erneute Teilnahme an. (jag)