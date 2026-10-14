Eine Mitarbeiterin der JVA Geldern ist wegen Drogenhandels festgenommen worden. Ermittelt werde außerdem gegen vier Insassen der JVA am Niederrhein, hieß es von der Staatsanwaltschaft Kleve am Morgen. Zuvor hatte die „Rheinischen Post“ berichtet.

Der Zugriff sei bereits vergangene Woche erfolgt. Seit einer Woche sitze die Frau wegen des Verdachts des gewerbsmäßigen Handeltreibens mit Betäubungsmitteln und Bestechlichkeit in Untersuchungshaft. Nähere Angaben seien wegen des laufenden Ermittlungsverfahrens nicht möglich, so die Staatsanwaltschaft.

1713 Drogenfunde in NRW-Gefängnissen in 2025

Nach dpa-Informationen gehen die Ermittlungen auf eine Anzeige der Anstaltsleitung zurück. Diese hatte im Sommer den Verdachtsfall bei den Ermittlungsbehörden gemeldet.

In den Gefängnissen Nordrhein-Westfalens wurden im Jahr 2025 insgesamt 1713 Drogenfunde registriert – ein Rückgang im Vergleich zu 1945 Funden im Jahr 2024. Überwiegend handelt es sich um Cannabis, die Zahl der Funde synthetischer Designerdrogen (NPS) steigt dabei deutlich. (dpa/red)