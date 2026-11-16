Am Sonntagabend (15. November) soll ein unbekannter Mann mit seiner Hand in die Unterhose eines 13-jährigen Jungen gefasst haben.

Das Kind saß schlafend in einem Zug der Linie RE 6 in Richtung Bielefeld, als es gegen 19:12 Uhr zwischen Kamen und Hamm die Hand des Unbekannten in seiner Unterhose bemerkte. Auf Vorhalt tat der Unbekannte so, als ob nichts passiert sei.

Übergriff zwischen Kamen und Hamm

Im Hauptbahnhof Bielefeld suchte der Junge zusammen mit seiner Mutter die Wache der Bundespolizei auf. Laut Aussagen des 13-Jährigen könnte der Mann den Zug im Hauptbahnhof Hamm verlassen haben.

Gegen den Unbekannten wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des sexuellen Missbrauchs von Kindern eingeleitet. Die Sicherung der Videoaufnahmen aus dem Zug wurden beantragt, Videoaufnahmen von der Ankunft des Zuges im Hauptbahnhof Hamm wurden gesichert.

Bundespolizei sucht Tatverdächtigen in NRW

Personen, die Angaben zur Identität des Unbekannten machen können, werden gebeten, sich mit der Bundespolizei unter der Telefonnummer 0251-973470 in Verbindung zu setzen.

Der Unbekannte wird wie folgt beschrieben: - 50-60 Jahre alt - Europäisches Aussehen - Kräftig - Kurze schwarze Haare - Dunkelrote Jacke - Schwarzer Rucksack - Deutsch mit Akzent

Rückfragen bitte an: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin Bundespolizeiinspektion Münster Pressestelle Roger Schlächter Telefon: 0251 97437 -1011 (oder -0) E-Mail: presse.ms@polizei.bund.de X (Twitter): @BPOL NRW (ots)