Bei einem Verkehrsunfall in Lennestadt-Grevenbrück (Kreis Olpe) ist eine 25 Jahre alte Autofahrerin schwer verletzt worden. An ihrem Wagen entstand nach Angaben der Polizei augenscheinlich Totalschaden. Das Auto musste abgeschleppt werden. Die Fahrerin wurde nach einer ersten Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht.

Die 25-Jährige war am späten Freitagabend auf der B236 in Richtung Grevenbrück unterwegs. Vor einem kurvigen Bahnübergang kam sie aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und fuhr in eine ansteigende Böschung, wie die Polizei mitteilte. Dabei überschlug sich ihr Auto und blieb auf dem Dach liegen.

Im Bereich des Bahnübergangs wurden außerdem Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen beschädigt. (dpa/red)