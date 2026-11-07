Gleich vier Einbruchsdelikte haben die Polizei am Freitag (6. November) in Bergisch Gladbach beschäftigt. Unbekannte versuchten in Gronau, in eine Wohnung einzudringen. In Lückerath, Frankenforst und Katterbach gelangten Einbrecher dagegen in Wohnhäuser und Wohnungen. In einem Fall erbeuteten sie Schmuck.

In Bergisch Gladbach-Gronau versuchten die Täter gegen 17.40 Uhr, in eine Wohnung an der Mülheimer Straße einzubrechen. Sie wurden jedoch über die Gegensprechanlage des Hauses angesprochen und brachen daraufhin ihren Versuch ab.

Einbrecher hebeln Fenster in Bergisch Gladbach auf

Erfolgreicher waren Unbekannte in Lückerath. Zwischen 7.10 und 15 Uhr hebelten sie ein Fenster eines Einfamilienhauses an der Hans-Böckler-Straße auf. Anschließend betraten sie mehrere Räume und durchsuchten diese augenscheinlich.

Auch in Frankenforst verschafften sich Einbrecher gewaltsam Zutritt zu einem Einfamilienhaus. Zwischen 7.45 und 20.39 Uhr hebelten sie ein Fenster an der Eichenhainallee auf. Welche Beute sie machten, ist laut Polizei noch unklar.

In Katterbach drangen Unbekannte zwischen 18 und 22 Uhr in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses am Hülsenanger ein. Dazu hebelten sie ein rückwärtiges Fenster auf. Aus der Wohnung entwendeten sie Schmuckgegenstände.

Die Kreispolizeibehörde des Rheinisch-Bergischen Kreises bittet um Hinweise zu den Einbrüchen. Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat, kann sich unter der Telefonnummer 02202/205-0 melden. (jag)