Los Angeles – 1500 Euro Strafe. So viel soll die norwegische Nationalmannschaft der Beachhandballerinnen zahlen. Das hat der europäische Handball-Verband vor Kurzem entschieden.



Die Spielerinnen weigerten sich in einem Spiel, in knappen Bikini-Höschen Beachhandball zu spielen. Die sind nämlich bei solchen Wettbewerben vorgeschrieben. Zumindest für die Frauen, Männer dagegen dürfen in längeren Hosen spielen.



Das finden die Sportlerinnen ungerecht. Deshalb hatten sie sich bei einem Wettbewerb etwas längere Hosen angezogen. Ihre Botschaft: Jede Frau sollte das tragen dürfen, worin sie sich wohlfühlt.



Das unterstützt nun auch die Sängerin Pink. „Ich bin sehr stolz auf die norwegischen Beachhandballerinnen“, schrieb sie im Internet. Sie will deshalb die Strafzahlung für das Team übernehmen. (dpa)