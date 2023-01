Die Bürgermeisterin von Paris Anne Hidalgo will Paris will Mahsa Amini posthum zur Ehrenbürgerin machen (Archivfoto).

Paris – Die Stadt Paris will Mahsa Amini posthum zur Ehrenbürgerin ernennen. Das kündigte die Bürgermeisterin der französischen Hauptstadt, Anne Hidalgo, am Donnerstag auf Twitter an. Mit der Auszeichnung würden auch iranische Frauen geehrt, die „unter Einsatz ihres Lebens“ kämpften, verkündete Hidalgo weiter.



Solidarität mit Iranerinnen: Bürgermeisterin schneidet sich Haarsträhne ab

„Paris wird immer die Stimme der iranischen Frauen tragen, weil sie ein Recht auf Leben und Freiheit haben“, schrieb die Bürgermeisterin nach einer Solidaritätsveranstaltung in der französischen Hauptstadt mit den Menschen, die im Iran protestieren. Und Anne Hidalgo sorgte mit einer weiteren Geste für Aufsehen: Sie schnitt sich während ihrer Rede in Solidarität mit iranischen Frauen eine Haarsträhne ab.

Sie werde auch vorschlagen, einen Ort in Paris nach Amini zu benennen, damit niemand ihren Namen vergesse. „Unsere Bewunderung für diese Frauen ist unendlich. Paris wird immer an der Seite derer stehen, die für ihre Rechte und ihre Freiheit kämpfen", schrieb die Bürgermeisterin in einem weiteren Tweet.

Der Tod der 22-jährigen Mahsa Amini Mitte September hatte heftige Proteste im Iran ausgelöst. Die Sittenpolizei hatte die junge Frau wegen ihres angeblich „unislamischen Outfits“ festgenommen. Sie fiel ins Koma und starb am 16. September im Krankenhaus. Die Polizei weist zurück, Gewalt angewendet zu haben. (juh/dpa)