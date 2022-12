Köln – Es gibt Momente, in denen man sich alt fühlt – und es absolut genießen kann. So geht es seit Tagen Menschen, die im Netz über ein Video von Tim and Fred Williams stolpern. Die beiden Brüder haben sich dabei aufgenommen, wie sie zum ersten Mal einen Song von Phil Collins hören. Und ihre Reaktion auf „In The Air Tonight“ ist ansteckend.

Der Song sei ihnen von vielen Menschen empfohlen worden, leiten sie ihren Clip ein. „Keine Ahnung, was wir erwarten sollen“, sagen sie, kurz bevor sie bei den ersten Tönen anfangen, mit den Köpfen mitzunicken. Schon die Tatsache, dass Collins „hold on“ singt, begeistert die beiden. „Ich kann mir vorstellen, wie jemand bei einem WWE-Kampf zu dem Song reinkommt“, urteilen sie anerkennend. Und: „He’s killin‘ it!“

Als dann das berühmte Drumsolo einsetzt, können sie sich kaum noch halten. „Ich hab noch nie gesehen, dass jemand in einem Song nach drei Minuten einen Beat dropt! Darauf war ich nicht vorbereitet.“ Die zwei lernen im Jahr 2020, was die meisten anderen Menschen natürlich längst wussten: „A straight banger!“ – Ein absoluter Knaller.

Die Begeisterung der Brüder ist ansteckend. Wie ein Twitter-Nutzer es formuliert: „Zu sehen, wie diese Jungs auf Phil Collins reagieren, ist alles, was ich gerade sehen musste.“

„In The Air Tonight“ ist nicht der erste Song, den Tim und Fred Williams sich für die Welt sichtbar zum ersten Mal angehört haben. Auf ihrem Kanal findet man weitere Reaktionen, zum Beispiel auf „I Will Always Love You“ von Whitney Houstin oder „Sweet Dreams“ von Eurythmics, Annie Lennox und Dave Stewart. Eine absolute Empfehlung für jeden, der etwas Aufmunterung braucht. (red)