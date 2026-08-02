Absichtlich angefahren?Verletzte Frau in Witten am Straßenrand gefunden

Eine Rettungswagenbesatzung hat in Witten beim Vorbeifahren eine verletzte Frau gefunden, die mutmaßlich absichtlich angefahren worden ist. „Zur Klärung des Sachverhaltes hat das Polizeipräsidium Bochum unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Bochum eine Mordkommission eingesetzt“, hieß es in einer Mitteilung über den Vorfall in Witten (Ennepe-Ruhr-Kreis).

Was war passiert? Die 55-Jährige wurde laut Polizei am Sonntagvormittag zufällig auf einem Parkstreifen in „ungewöhnlicher Auffindesituation“ entdeckt. Sie sei erstversorgt und ins Krankenhaus gebracht worden. „Sie ist nach aktuellem Ermittlungsstand leicht verletzt“, so die Mitteilung der Polizei Bochum. „Zum jetzigen Zeitpunkt geht die Kriminalpolizei davon aus, dass die Frau vorsätzlich überfahren wurde.“ Das beruhe auch auf Schilderungen der 55-Jährigen, sagte ein Polizeisprecher.

Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung: „Wer hat in der Nacht von Samstag bis in die Morgenstunden des Sonntags auf der Pferdebachstraße etwas bemerkt oder kann Hinweise geben?“ (dpa/red)