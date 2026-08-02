Seit Sonntagnachmittag, kurz nach 15.00 Uhr, kämpft die Feuerwehr Bergheim gegen einen ausgedehnten Wald- und Vegetationsbrand. Das Feuer ist im Bereich der Landstraße 91 zwischen Oberaußem und der Glessener Höhe ausgebrochen.

Der Brand brach nach Angaben der Feuerwehr zunächst im Bereich des Hallerhofs aus und sprang im weiteren Verlauf über eine Bahnlinie in Richtung Quadrath-Ichendorf über.

Mehr als 80.000 Quadratmeter Fläche betroffen

Drohnenauswertungen zufolge sind bislang rund 81.500 Quadratmeter Wald-, Wiesen- und Böschungsflächen betroffen. Die Feuerwehr Bergheim löste Stadtalarm aus. Mehr als 120 Einsatzkräfte sind vor Ort.

Ein Waldbrand an der Landstraße 91 bei Oberaußem ist am Sonntag ausgebrochen. Copyright: Feuerwehr Bergheim

Unterstützung erhalten die Feuerwehrleute durch einen Lösch-Zug vom RWE sowie zahlreiche Tanklösch- und Großtanklöschfahrzeuge von benachbarten Feuerwehren.

Löscharbeiten dauern an – Warnung an die Bevölkerung

Während der Brand auf der Seite von Oberaußem inzwischen unter Kontrolle ist, dauern die Löscharbeiten auf der gegenüberliegenden Seite weiter an. Die Einsatzdauer ist noch nicht absehbar.

Es kommt im Bereich Hallerhof zu Verkehrsbeeinträchtigungen. Anwohnende werden gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten, falls sie Rauch oder Brandgeruch wahrnehmen. Die Feuerwehr bittet außerdem darum, den Bereich der Glessener Höhe zu meiden. (red)