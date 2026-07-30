Teils mit Eisbeutel auf dem Kopf, Swimmingpool vor dem Zelt oder Schattenplätzen auf dem Festivalgelände: Rund 85.000 Metalfans trotzen im schleswig-holsteinischen Wacken der Hitze. „Wir haben Wasser geholt mit Bollerwagen und haben uns den Pool ein bisschen befüllt, damit es wenigstens nicht ganz so warm ist“, sagte Annette, die aus Nordrhein-Westfalen zum Heavy-Metal-Festival gefahren ist, der Deutschen Presse-Agentur. „Damit man das Wetter aushalten kann.“

„Du hast halt nicht immer überall Schatten“

Dennoch ist ihrer Festivalgruppe die Sonne immer noch lieber als der Dauerregen und der Schlamm im vergangenen Jahr. Janina, die mit aus dem Westen der Bundesrepublik angereist ist, ergänzt: „Da kann man sich wenigstens ein bisschen abkühlen und die Sonne von oben, das Wasser von unten.“ Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) werden am zweiten Tag des Heavy-Metal-Festivals Temperaturen von bis zu 34 Grad erwartet.

Auch Thomas, der von der niederländischen Grenze aus angereist ist, sieht das Wetter sportlich. „Es ist ein Festival“, erklärte er. „Du hast halt nicht immer überall Schatten. Das weißt du, wenn du hier hinkommst – das heißt, du musst das Beste draus machen.“ Auch er ziehe den Staub und die Sonne dem Schlamm vor.

Veranstalter reagieren auf Hitze

Die Veranstalter des Wacken Open Air (W:O:A) reagierten bereits auf das Sommerwetter mit weiteren Schattenplätzen, Möglichkeiten zum Wasserauffüllen und Stationen für kostenlose Sonnencreme. Schon am ersten Festivaltag waren Temperaturen von über 30 Grad erreicht worden.

Abkühlung auf dem Festivalgelände. Copyright: Frank Molter/dpa

Doch für einige Besucherinnen und Besucher schützt das Konzept noch zu wenig vor der Hitze. „Die Sonnensegel auf der Plaza, das ist völlig in Ordnung“, sagt Annette aus NRW vor ihrem Zelt. Aber vor den Bühnen und auf dem Innfield fehle es deutlich an Schatten.

Am Mittwoch sei die Gruppe nach einer Stunde wieder zurück zum Camp gegangen. „Sonnenstich“, erklärte Janina. Glücklicherweise sei ihr Zelt nicht so weit weg vom Festivalgelände. „Aber wenn ich mir vorstelle, man wohnt irgendwo da hinten und hält den ganzen Tag unten aus, da muss Schatten her.“ Zu den Stars des 35. Festivals zählen Bands wie Def Leppard oder Judas Priest, Sabaton oder Powerwolf.

Wetterumschwung am Freitag zu erwarten

Erst gegen Abend gibt es in Wacken laut DWD eine geringe Wahrscheinlichkeit für Gewitter oder Windböen mit Geschwindigkeiten von bis zu 60 Kilometern pro Stunde. Deutlich höher sei die Gewittergeschwindigkeit südlich davon auf einer Linie von Hamburg bis zur Lübecker Bucht. „Freitag sind kräftige Gewitter wahrscheinlicher“, sagte eine DWD-Meteorologin. (dpa/red)